سيولة الأسهم تتجاوز 3.11 مليارات درهم في جلستين

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 3.11 مليارات درهم خلال جلستي الاثنين والثلاثاء، تركز معظمها على الأسهم الكبرى في قطاعي البنوك والعقارات.

وتوزعت السيولة بواقع 1.7 مليار درهم سجلتها الأسهم المحلية في جلسة أول من أمس، موزعة بـ1.09 مليار درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و598 مليون درهم في سوق دبي المالي، و1.41 مليار درهم في ختام تداولات أمس، موزعة بـ902.73 مليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و510.58 ملايين درهم لسوق دبي المالي.

وأغلق سوق دبي المالي في نهاية تعاملات أمس، منخفضاً بنسبة 0.12% عند مستوى 4051.12 نقطة، مع تراجع أسهم 18 شركة من أصل 40 شركة تم تداول أسهمها، فيما ارتفعت أسهم 16 شركة، وبقيت أسهم ست شركات على ثبات.

وانخفض سهم شركة «شعاع كابيتال» بـ6.97% عند سعر 0.28 درهم، بتداولات قاربت 21.45 مليون درهم، بعد تأكيدها نيتها زيادة رأس المال المصدر من خلال إصدار حقوق الأولوية عقب موافقة مجلس الإدارة الأولية. وستقوم بإصدار حقوق الأولوية مباشرة بعد تخفيض رأس المال وعرض المبادلة لحاملي السندات المستحقة في أكتوبر 2023، شريطة الحصول على الموافقات اللازمة من مسهمي الشركة والجهات التنظيمية ذات الصلة.

كما أغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية منخفضاً مع تراجع سهم «أدنوك للتوزيع» بـ1.71% عند سعر 3.45 دراهم، كما انخفض سهم «ملتيبلاي» بـ0.26% عند سعر 3.79 دراهم، وتراجع سهم «ألفا ظبي القابضة» بـ0.81% عند سعر 19.5 درهماً بتداولات تجاوزت 117.36 ملايين سهم. وكان أكثر الأسهم تداولاً من حيث القيمة، سهم «العالمية القابضة»الذي استقر عند سعر 400.5 دراهم بتداولات قاربت 217.28 مليون درهم.

وأعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية الإدراج الثانوي لسندات خضراء لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) بقيمة 750 مليون دولار. وتم إصدار السندات بأجل 10 سنوات لتكون مستحقة في يوليو 2033، بمعدل فائدة ثابت قدره 4.875%، وتجاوز الاكتتاب عليها حجم القيمة المستهدفة بواقع 5.6 مرات. ويهدف هذا الإدراج إلى توظيف عوائد السندات في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، وقد حصل هذا الإصدار على تصنيف «A2» من «موديز»، و«A+» من «فيتش».