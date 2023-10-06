«دبي المالي» يعزز مكاسبه ويربح 4.3 مليارات درهم

ربح سوق دبي المالي في ختام تعاملات، أمس، أكثر من 4.32 مليارات درهم، مدعوماً بمكاسب الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والعقارات، حيث وصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في السوق إلى 697.38 مليار درهم بنهاية جلسة آخر الأسبوع، من مستوى 693.054 مليار درهم سجلها في ختام جلسة الخميس.

واستقطبت أسواق الأسهم المحلية في جلسة الجمعة، سيولة ناهزت 1.057 مليار درهم، توزعت بواقع 844.199 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و213.67 مليون درهم في سوق دبي، بعد التداول على 215.86 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 16.16 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر سوق دبي العام في تعاملات أمس، بنسبة 0.52%، ليغلق على 4164.61 نقطة، بينما تراجع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة طفيفة بلغت نحو 0.059% إلى مستوى 9756.43 نقطة.

وتعزز أداء سوق دبي المالي، مع ارتفاع سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.7% إلى 18.05 درهماً، في حين زاد سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.87%، مغلقاً عند 5.79 دراهم، كما صعد سهم «إمباور» بنحو 2.17% وصولاً إلى 1.88 درهم، فيما صعد سهم البنك التجاري الدولي 2.15% إلى 4.75 دراهم.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً سيولة بأكثر من 57.76 مليون درهم، تلاه سهم «الخليج للملاحة» جاذباً أكثر من 31.9 مليون درهم، ثم سهم مصرف عجمان بسيولة 21.65 مليون درهم.

وفي سوق أبوظبي، تصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأنشط، من حيث السيولة بنحو 249.16 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 0.05%، ثم سهم «ألفا ظبي» بسيولة 121.41 مليون درهم، تلاه سهم «مجموعة ميتبلاي» جاذباً نحو 74.116 مليون درهم، ومرتفعاً بنسبة 0.26%.

وقال كبير محللي السوق في «سنشري فاينانشال»، أرون ليزلي جون، إن استمرار التصنيفات القوية للإمارات الصادرة من مؤسسات عالمية مثل «موديز» والبنك الدولي الذي توقع نمواً جيداً للاقتصاد المحلي خلال العامين الجاري والمقبل، إضافة إلى النشاط الكبير بقطاع العقارات، كانا العاملين الرئيسين في تعزيز مكاسب سوق دبي المالي فوق مستوى 4100 نقطة.

إلى ذلك، استحوذت الأسواق المالية في دولة الإمارات والسعودية، على نحو 77% من إجمالي تداولات البورصات العربية خلال تداولات سبتمبر الماضي.

وذكر صندوق النقد العربي، في النشرة الشهرية لأسواق المال العربية التي ترصد أداء 14 بورصة، أن قيمة تداولات أسواق المال الإماراتية والسعودية بلغت نحو 37.5 مليار دولار من إجمالي تداولات البورصات العربية البالغة 48.8 مليار دولار في سبتمبر 2023.

وأوضحت النشرة أن قيمة تداولات أسواق المال الإماراتية بلغت 8.5 مليارات دولار في سبتمبر الماضي، موزعة بواقع 5.9 مليارات دولار لسوق أبوظبي للأوراق المالية، ونحو 2.58 مليار دولار لسوق دبي المالي.

وأشارت إلى أن قيمة تداولات السوق المالية السعودية بلغت نحو 28.9 مليار دولار، فيما بلغت تداولات بورصة مصر 5.32 مليارات دولار، وبورصة قطر 3.01 مليارات دولار وبورصة الكويت 2.52 مليار دولار.

القيمة السوقية

أظهرت النشرة الشهرية لأسواق المال العربية، التي يصدرها صندوق النقد العربي، أن سوق أبوظبي للأوراق المالية سجل نمواً في القيمة السوقية خلال سبتمبر الماضي، بنسبة 4.1% لتصل إلى 776.5 مليار دولار، فيما زادت القيمة السوقية لسوق دبي بنحو 1.64% إلى 189.6 مليار دولار.