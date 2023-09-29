إطلاق «عزيزي ڤينيس» في «دبي الجنوب» بكلفة 30 مليار درهم

كشفت شركة عزيزي، للتطوير العقاري، عن خططها لتطوير مشروع «عزيزي ڤينيس»، بكلفة تبلغ نحو 30 مليار درهم، في منطقة «دبي الجنوب»، مشيرة إلى أن المجمع الفاخر الجديد مستوحى من مدينة البندقية الإيطالية، حيث يقع بالكامل داخل بحيرة كريستالية يمكن السباحة فيها.

وتم الكشف عن المشروع الليلة قبل الماضية خلال حفل ضخم في دبي حضره ما يزيد على 10 آلاف شخص.

وسيوفر المشروع الجديد 24 مليون قدم مربعة من المساحة الطابقية الإجمالية على قطعة أرض تبلغ مساحتها 15 مليون قدم مربعة، تضم «بوليفارد فاخر» للمشاة يمكن التحكم بدرجة حرارته، إضافة إلى «أوبرا»، ومجموعة واسعة من المرافق الأخرى.

وتتولى «عزيزي» دور المطور الرئيس المسؤول عن إنشاء المباني والطرق وجميع البنية التحتية للمشروع متعدد الاستخدامات، الذي سيضم أكثر من 30 ألف وحدة سكنية موزعة على ما يقرب من 100 مجمع سكني، إضافة إلى أكثر من 400 فيلا ومنزل فاخر.

ويتميز «عزيزي ڤينيس» ببحيرته الضخمة مع وجود العديد من الشواطئ التي تحيط بجميع مبانيه السكنية والفلل والمنازل الفخمة، إضافة إلى المساحات المخصصة للترفيه والتجزئة والأنشطة التجارية المختلفة.

وستحيط الشواطئ بالمياه المحلاة والمفلترة، فضلاً عن مسار لركوب الدراجات والجري بطول ثمانية كيلومترات، ومرافق «اليوغا» والأنشطة الرياضية الأخرى، إلى جانب ممشى يضم مجموعة من المطاعم والمحال المتخصصة. وتقع على جانبي «عزيزي بوليفارد» مبانٍ مكونة من ثلاثة طوابق، علاوة على المحال والعلامات التجارية والمطاعم التي تضم الأطباق العالمية.

وسيوفر المشروع فندقين من فئة الخمس نجوم تملكهما وتديرهما «عزيزي» عند مداخله، إضافة إلى فندق خاص يقع على الجزيرة وسط البحيرة.

وسيحتوي «عزيزي ڤينيس» على مستشفى متكامل الخدمات، وروضة أطفال، ومدارس للصفوف من الأول وحتى المرحلة الثانوية، وطريق رئيس بطول أربعة كيلومترات، وسيكون محاطاً بخيارات إضافية من المطاعم ومحال التسوق.

وقال مؤسس ورئيس مجلس إدارة «عزيزي للتطوير العقاري»، مرويس عزيزي، إن «(عزيزي ڤينيس) سيكون مجمعاً ووجهة فريدة على مستوى دبي ومنطقة الشرق الأوسط عموماً»، لافتاً إلى «أن المشروع الجديد سيصبح موطناً لنحو 80 ألف نسمة، ونقطة جذب سياحية لأكثر من 30 ألف زائر يومياً».