إطلاق "عزيزي ڤينيس" في "دبي الجنوب" بكلفة 30 مليار درهم

كشفت شركة عزيزي، للتطوير العقاري، عن خططها لتطوير مشروع "عزيزي ڤينيس"، بكلفة 30 مليار درهم، في منطقة "دبي الجنوب"، مشيرة إلى أن المجمع الفاخر الجديد مستوحى من مدينة البندقية الإيطالية، حيث يقع بالكامل داخل بحيرة كريستالية يمكن السباحة فيها.

وتم الكشف عن المشروع الليلة الماضية في حفل إطلاق تم تنظيمه في "كوكا كولا أرينا" في "سيتي ووك"، بدبي بحضور ما يزيد على 10 آلاف شخص.

ومن بين أبرز المعالم لهذا المشروع الذي سيوفر 24 مليون قدم مربع من المساحة الطابقية الإجمالية على قطعة أرض تبلغ مساحتها 15 مليون قدم مربع، "بوليفارد فاخر" للمشاة يمكن التحكم بدرجة حرارته و"أوبرا" ثانية، فضلاً عن مجموعة واسعة من المرافق الأخرى الفريدة التي تعزز نمط الحياة المقيمين فيه.

وتتولى "عزيزي" دور المطور الرئيس المسؤول عن إنشاء المباني والطرق وجميع البنية التحتية للمشروع الكبير متعدد الاستخدامات، الذي سيضم أكثر من 30 ألف وحدة سكنية موزعة على ما يقرب من 100 مجمع سكني، إضافة إلى أكثر من 400 فيلا ومنزل فاخر.

ويتميز "عزيزي ڤينيس" ببحيرته الضخمة بلونها الأزرق الكريستالي مع وجود العديد من الشواطئ التي تحيط بجميع مبانيها السكنية والفلل والمنازل الفخمة، إضافة إلى المساحات المخصصة للترفيه والتجزئة والأنشطة التجارية المختلفة.

وستحيط الشواطئ بالمياه الفيروزية والمحلاة والمفلترة، إضافة إلى مسار لركوب الدراجات والجري بطول ثمانية كيلومترات، ومرافق اليوغا والأنشطة الرياضية الأخرى، وممشى يضم مجموعة واسعة من المطاعم والمحلات المتخصصة.

ويوجد في قلب "عزيزي ڤينيس"، بوليفارد فاخر للمشاة، وسيكون مفتوحاً في الشتاء ومغطى بالزجاج في الصيف لضمان مساحة يمكن التحكم بدرجة حرارتها لراحة الزوار على مدار العام.

وتقع على جانبي "عزيزي بوليفارد" المباني المكونة من ثلاثة طوابق وأفضل المحال والعلامات التجارية وخيارات السهر والترفيه، فضلا عن المطاعم التي تضم الأطباق العالمية.

وهناك عامل جذب رئيس آخر سيتم تطويره داخل "عزيزي ڤينيس"، وهو "عزيزي أوبرا" في قلب "البوليفارد"، كما تم بناؤها وفقاً لأعلى المعايير المعاصرة في التصميم والهندسة المعمارية، وستصبح واحدة من أبرز الأماكن لإقامة الفعاليات الثقافية والمجتمعية في دبي.

وباعتباره معلماً سياحياً رئيساً ونقطة جذب محلية راقية، يتوقع أن يستقبل "عزيزي ڤينيس" أكثر من 30 ألف زائر يومياً.

وسيوفر هذا المشروع الفخم فندقين من فئة الخمس نجوم تملكهما وتديرهما "عزيزي" عند مداخله، إضافة إلى فندق خاص يقع على الجزيرة وسط البحيرة.

وسيحتوي "عزيزي ڤينيس" على مستشفى متكامل الخدمات، وروضة أطفال، ومدارس للصفوف من الأول وحتى المرحلة الثانوية، وطريق رئيس بطول أربعة كيلومترات، وسيكون محاطاً بخيارات إضافية من المطاعم ومحال التسوق.