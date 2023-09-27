الأسهم المحلية تستقطب سيولة بقيمة 1.5 مليار درهم

استقطبت أسواق الأسهم المحلية، في نهاية تعاملات أمس، سيولة قاربت الـ1.5 مليار درهم، مع تركيزها في أسهم العقار، والمالية، والبنوك. وتوزّعت السيولة بواقع 1.127 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و369.92 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 359.52 مليون سهم عبر أكثر من 21.78 ألف صفقة.

وتراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.66% إلى 4154.11 نقطة، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي «فادجي» بنسبة 0.24% إلى 9813.31 نقطة.

وانخفض مؤشر سوق دبي المالي، تزامناً مع انخفاض سهمي «إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني» بنسبة 2.4% للأول، و1.08% للثاني. وانخفض سهم «دبي الإسلامي» بنسبة 1.53%، وتراجع سهم شركة «ديوا» بنسبة 0.4%، كما تراجع سهم «إعمار للتطوير» بنسبة 1.55%. فيما ارتفع سهم «شعاع كابيتال» بنسبة 1.45%، وصعد سهم «سلامة للتأمين» بنسبة 2.15%.

وكان أكثر الأسهم تداولاً سهم «إعمار العقارية»، بسيولة 91.66 مليون درهم.

كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، في تعاملات أمس، مع تراجع سهم «العالمية القابضة» بنسبة 0.25% عند 402 درهم. وانخفض سهم «ألفا ظبي» بنسبة 1.36% عند 20.24 درهماً.

وانخفض سهم «ملتيبلاي» بنسبة 0.25% عند 4.010 دراهم، كما انخفض سهم «الدار العقارية» بنسبة 0.84% عند 5.9 دراهم.