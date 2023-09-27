فنادق عالمية تتوسع في الإمارات للاستفادة من زخم النمو السياحي

تخطط فنادق عالمية للتوسع بقوة في دولة الإمارات للاستفادة من زخم النمو والانتعاش السياحي الذي تشهده الدولة، ومكانتها الرائدة على خريطة السياحة إقليمياً وعالمياً، لاسيما أن نسبة الإشغال الفندقي في الدولة تعد من بين الأعلى عالمياً.

وذكر مسؤولون في فنادق عالمية، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش فعاليات قمّة مستقبل الضيافة 2023 في أبوظبي، أن الإمارات، بفضل رؤية القيادة، نجحت في تطوير سياستها وبنيتها التحتية السياحية وفق أفضل الممارسات العالمية، لتصبح وجهة مستدامة للسائحين من جميع أنحاء العالم.

وقال نائب رئيس التطوير لدى شركة «روتانا» لإدارة الفنادق، مكرم الزير، إن الشركة تعمل على توسيع نطاق حضورها في دولة الإمارات، مشيراً إلى أنها افتتحت خلال العامين الماضيين ثلاثة فنادق في الإمارات، فيما تتطلع العام المقبل إلى افتتاح فندق جديد في جزيرة السعديات بأبوظبي والذي سيضم 217 شقة فندقية.

من جهته، أكد نائب الرئيس للشرق الأوسط في «دويتشه هوسبيتاليتي»، سيغفريد نيرهوس، توسيع حضور «دويتشه هوسبيتاليتي» في الدولة لإثراء محفظتها الفندقية.

بدوره، قال نائب رئيس التطوير لمنطقة الشرق الأوسط واليونان وقبرص وباكستان، في مجموعة فنادق «راديسون»، إيلي ملكي، إن المجموعة شهدت أخيراً توسعاً أكبر في دولة الإمارات مع افتتاح فندق في نخلة الجميرا بدبي، فيما تتطلع المجموعة إلى فرص توسع أكبر في الدولة، لاسيما أن الإمارات تعد سوقاً رئيساً للمجموعة. وأشار ملكي إلى أهمية السياسات والمبادرات الوطنية التي اتخذتها دولة الإمارات لدعم نمو القطاع السياحي، ما جعلها وجهة مميزة للسياح من جميع أنحاء العالم، وهو ما يعكس التزام الدولة بالسياحة المستدامة وريادتها عالمياً في هذا المجال، مشيراً إلى أن الإمارات ضخت استثمارات ضخمة في المشروعات السياحية والفندقية، ما أسهم في نمو ملحوظ بالقطاع.