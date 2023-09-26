2.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس، أكثر من 2.5 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 399 مبايعة بقيمة 2.3 مليار درهم، منها 93 مبايعة لأراضٍ بقيمة 1.59 مليار درهم، و306 مبايعات لشقق وفلل بقيمة 714.8 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 221.58 مليون درهم، وشهدت الهبات تسجيل 22 هبة بقيمة 38.31 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 501.81 مليون درهم في منطقة الوصل، فيما كانت أهم مبايعات الشقق والفلل مبايعة بقيمة 60 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.