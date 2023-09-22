«فلاي دبي» تطلق رحلات يومية إلى «لانكاوي» و«بينانغ» الماليزيتين

أعلنت شركة «فلاي دبي»، أمس، عن إطلاقها رحلات يومية إلى جزيرتي لانكاوي وبينانغ في ماليزيا، لتصبح أول ناقلة من الإمارات والشرق الأوسط تخدم هاتين الجزيرتين برحلات جوية مباشرة من الإمارات والمنطقة.

وأفادت الناقلة في بيان، بأن الرحلات إلى مطاري بينانغ ولانكاوي الدوليين، ستبدأ اعتباراً من 10 فبراير 2024، من المبنى رقم (3) في مطار دبي الدولي، مشيرة إلى أنه سيتم تشغيل الرحلات إلى لانكاوي بتوقف قصير في بينانغ، ما يوفر للمسافرين من دولة الإمارات والمنطقة خيارات سفر مريحة عبر مركز الطيران في دبي.

وأوضحت أن أسعار تذكرة درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من دبي إلى بينانغ أو لانكاوي، تبدأ من 11 ألف درهم، فيما تبدأ الأسعار بالنسبة للدرجة السياحية الأساسية إلى بينانغ من 2700 درهم، وتبدأ أسعار تذكرة الدرجة السياحية الأساسية إلى لانكاوي من 3500 درهم.

وستشغل «فلاي دبي» طائراتها من طراز «بوينغ 737 ماكس» إلى الوجهات الماليزية، والتي تتميز بمقاعد يمكن تحويلها إلى أسرة في درجة الأعمال وتجربة سفر مريحة في الدرجة السياحية.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«فلاي دبي»، غيث الغيث: «سعداء بنمو شبكتنا وعملياتنا في جنوب شرق آسيا مع إطلاق رحلاتنا إلى لانكاوي وبينانغ، حيث تُعدّ الرحلات من مركز الطيران في دبي إلى وجهات العطلات الشهيرة أمراً حيوياً للسياحة وحركة التجارة».