حملة استدعاء لـ 5612 مركبة «جيب رانجلر» و«جلادياتور»

تطلق «شركة المشروعات التجارية»، المستورد المحلي لمركبات «جيب» في إمارة دبي والإمارات الشمالية، بالتنسيق مع إدارة حماية المستهلك والرقابة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة، حملة استدعاء لدواعي السلامة تشمل عدداً من مركبات «جيب رانجلر» و«جيب جلادياتور».

وتشمل حملة الاستدعاء التي تنفذها الشركة موديلات مركبات «جيب» للأعوام 2021 إلى 2025، فيما من المتوقع وفق بيانات حملة الاستدعاء أن يصل إجمالي عدد المركبات المستدعاة إلى 5612 مركبة في أسواق الدولة.

ووفقاً لبيانات الاستدعاء، فقد تحتوي بعض المركبات المشمولة بالحملة على وصلة كهربائية خاصة بمضخة التوجيه المعزز الكهروهيدروليكية «EHPSP»، قد تكون عرضة لارتفاع مستوى المقاومة الكهربائية، وقد يواجه بعض المتعاملين فقداناً في نظام المساعدة على التوجيه، أو ظهور رسالة التحذير «Service POWER Steering»، أو رمز عطل تشخيصي مرتبط بنظام التوجيه المعزز.

وفي بعض الحالات قد يؤدي ارتفاع المقاومة الكهربائية في منطقة توصيل مضخة التوجيه المعزز الكهروهيدروليكية إلى ارتفاع درجة حرارة المواد القابلة للاشتعال، وقد يتسبب ارتفاع درجة حرارة المواد القابلة للاشتعال داخل المركبة أو المنطقة المحيطة بها في نشوب حريق، ما يزيد من مخاطر تعرض ركاب المركبة، أو الأشخاص الموجودين خارجها للإصابة.

وذكرت «شركة المشروعات التجارية» أنها ستتواصل مع المتعاملين المتأثرين للإبلاغ بحملة الاستدعاء، ودعوتهم إلى إحضار مركباتهم إلى مراكز الخدمة المعتمدة، فيما يتضمن الاجراء المطلوب فحص التوصيلات والأسلاك الكهربائية، واستبدالها، واستبدال مضخة التوجيه المعزز الكهروهيدروليكية.

وأوضحت الشركة وفق بيان حملة الاستدعاء، بأنه سيتم تنفيذ جميع أعمال الفحص والتصليح بشكل مجاني.