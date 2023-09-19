تصرفات عقارات دبي تسجل 1.2 مليار درهم



بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، اليوم، أكثر من 1.2 مليار درهم. وشهدت الدائرة تسجيل 346 مبايعة بقيمة 861.3 مليون درهم، منها 35 مبايعة لأراض بقيمة 153.47 مليون درهم، و311 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 707.83 ملايين درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 26.51 مليون درهم في منطقة «نخلة ديرة»، تليها مبايعتان بقيمة 14.82 مليون درهم، و14.72 مليون درهم في منطقة «الحبيه الخامسة».

وتصدرت «مدينة هند 4» المناطق من حيث عدد المبايعات بعد أن سجلت 13 مبايعة بقيمة 20.46 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 45 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا» كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة 38.5 مليون درهم في منطقة «مدينة المطار».

وتصدرت «البرشاء جنوب الثالثة» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 36 مبايعة بقيمة 23.05 مليون درهم.

بدورها، سجلت الرهون قيمة قدرها 262.6 مليون درهم، منها 23 رهناً لأراضي بقيمة 37.95 مليون درهم و92 رهناً لفلل وشقق بقيمة 224.66 مليون درهم.

أما الهبات، فشهدت تسجيل 58 هبة بقيمة 105.73 ملايين درهم.

