تصرفات عقارات دبي تسجل 2.6 مليار درهم

جاوزت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 2.6 مليار درهم. وشهدت الدائرة تسجيل 453 مبايعة بقيمة 1.38 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 150 مليون درهم في منطقة «مرسى دبي».

وتصدرت «مدينة المطار» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 39 مبايعة بقيمة 187.43 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 34 مليون درهم في منطقة «مرسى دبي» كأهم مبايعات الشقق والفلل.

وتصدرت «برج خليفة» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، بعد أن سجلت 44 مبايعة بقيمة 113.73 مليون درهم.

بدورها، سجلت الرهون قيمة قدرها 1.14 مليار درهم. أما الهبات فشهدت تسجيل 30 هبة بقيمة 136.85 مليون درهم.