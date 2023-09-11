اتحاد غرف الإمارات يبحث تعزيز التعاون مع الفلبين

بحث الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، حميد محمد بن سالم، مع سفير الفلبين لدى الدولة، ألفونسو فرديناند، الارتقاء بعلاقات التعاون بين اتحاد الغرف ونظيره في الفلبين، في الابتكار والتكنولوجيا.

واستعرض خلال اللقاء خدمات اتحاد غرف الإمارات، ومبادراتها. وأكد استعداد اتحاد غرف الإمارات للتعاون مع مركز التجارة والاستثمار الفلبيني في دبي، وتقديم التسهيلات والمعلومات للمستثمرين وأصحاب الأعمال، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة.

من جانبه أكد سفير الفلبين لدى الدولة، ألفونسو فرديناند، الحرص على تعزيز التعاون مع اتحاد غرف الإمارات في مجال البعثات التجارية «أصحاب الأعمال والمستثمرين»، لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة بالفلبين.