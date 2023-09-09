تعاونية الاتحاد تخفض أسعار 3000 سلعة بنسب تصل إلى 65%

أعلنت تعاونية الاتحاد أمس، إطلاقها ثماني حملات ترويجية لتخفيض أكثر من 3000 سلعة ومنتج غذائي وغير غذائي، بنسب خصومات تصل إلى 65% خلال سبتمبر الجاري، وذلك تزامناً مع العودة من الإجازات الصيفية وعودة الطلبة إلى المدارس.

وذكرت التعاونية في بيان، أن تلك الحملات تأتي ضمن المبادرات التي تطلقها، ومن خلال خطط معدة مسبقاً، لتوفير المنتجات الأكثر استهلاكاً بأسعار مناسبة لجميع الفئات المجتمعية، مشيرة إلى أنه سيتم توفير جميع السلع المخفضة أسعارها في كل الفروع البالغ عددها 27 فرعاً طوال فترة الحملات، إلى جانب العروض الخاصة التي تطرحها التعاونية على موقعها ومتجرها الإلكتروني الذكي، بتخفيضات تصل نسبتها إلى 65% أيضاً.

وأكدت أن المتسوقين سيتمكنون طيلة أيام شهر سبتمبر 2023، من التمتع بالخصومات المطروحة والعروض المتاحة، موضحة أنه سيتم طرح عروض وخصومات على منتجات وفئات جديدة كل أسبوع بأسعار تنافسية.

وبيّنت التعاونية أن حملات العروض تشمل حملة بعنوان العودة إلى المنزل، وحملة التخفيضات الكبرى، وعروض نهاية الأسبوع التي تتضمن عروضاً حصرية على تشكيلة واسعة من المنتجات، بما في ذلك الأطعمة والمشروبات، والإلكترونيات والأدوات المنزلية لتلبية كل طلبات واحتياجات المستهلكين.