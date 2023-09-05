1.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس، أكثر من 1.5 مليار درهم. وشهدت الدائرة تسجيل 416 مبايعة بقيمة 1.08 مليار درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 58.25 مليون درهم في منطقة السطوة.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 15.5 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات. وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 51 مبايعة بقيمة 46.56 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 450.44 مليون درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 5 هبات بقيمة 26.94 مليون درهم.