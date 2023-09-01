«بروج» توزع أرباحاً مرحلية بقيمة 2.38 مليار درهم عن النصف الأول

وافق مساهمو «شركة بروج بي إل سي» خلال اجتماع الجمعية العمومية على توزيع أرباح مرحلية بقيمة 2.38 مليار درهم (650 مليون دولار) عن النصف الأول لعام 2023، بما يعادل 7.9 فلوس للسهم الواحد.

وتشمل هذه الدفعة المساهمين الذين اشتروا أسهم «بروج» حتى تاريخ السابع من سبتمبر 2023، فيما تعتبر هذه الدفعة، الأولى من توزيعات الأرباح الإجمالية المتوقعة للسنة المالية 2023 والتي تبلغ 4.8 مليارات درهم (1.3 مليار دولار)، بما يعادل 15.8 فلساً للسهم الواحد. وقال الرئيس التنفيذي لـ«بروج»، هزيم سلطان السويدي: «نعلن اليوم عن موافقة المساهمين على توزيع أرباح مرحلية بقيمة 2.38 مليار درهم (650 مليون دولار)، ونؤكد التزامنا بدفع 4.8 مليارات درهم (1.3 مليار دولار) كتوزيعات أرباح لعام 2023 في الوقت الذي نواصل فيه تقديم عائدات استثنائية لمساهمينا من خلال حلولنا المبتكرة والمتميزة».

وفي تقريرها المالي للنصف الأول من العام 2023، أعلنت «بروج» عن تحقيقها إيرادات بلغت 10.3 مليارات درهم، وأرباحاً معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 3.6 مليارات درهم.