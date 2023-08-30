«الإمارات للشحن الجوي» تتيح الوصول إلى الجداول والأسعار والسعة في الوقت الفعلي

أعلنت «الإمارات للشحن الجوي» التابعة لـ«طيران الإمارات»، أنها أصبحت متاحة الآن على موقع سوق «كارغو مارت»، بفضل الشراكة مع شركة «CargoAi» للشحن الجوي، ما يعزز تجربة المتعاملين الرقمية، ويحسن عملية الحجز باستخدام المعلومات في الوقت الفعلي.

وأفادت بأنه جرى إطلاق الشراكة في كل من هولندا وإسبانيا وفرنسا، كما ستتاح أمام المتعاملين في دول مختارة في جميع أنحاء أوروبا والأميركتين وإفريقيا والشرق الأقصى وأستراليا في الأشهر المقبلة.

وسيتمكن المتعاملون عبر الموقع من الوصول إلى جداول «الإمارات للشحن الجوي» والأسعار والعقود، إضافة إلى الوصول للسعة المتاحة في الوقت الفعلي، ما يتيح لهم إجراء حجوزات فورية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وأكدت «الإمارات للشحن الجوي» أن الشراكة ستسهم في رفع الكفاءة والدقة، وبمجرد تشغيل النظام بكامل طاقته سيتمكن أكثر من 10 آلاف وكيل شحن مدرج على قاعدة بيانات «CargoAi» من الوصول إلى مخزون الناقلة.

وقال نائب رئيس أول «طيران الإمارات» لدائرة الشحن، نبيل سلطان: «أصبحنا قادرين بفضل تواجدنا الرقمي على تقديم مزيد من الخيارات للمتعاملين، للتواصل مع قدرات (الإمارات للشحن الجوي) الرائدة في السوق وشبكتها العالمية الواسعة».

وأضاف: «تتيح نقطة التواصل الرقمية CargoAi لعملائنا الحاليين والجدد في جميع أنحاء العالم إمكانية الحجز مع (الإمارات للشحن الجوي) في الوقت الذي يناسبهم، ما يوفر قناة إضافية تعزز تجربة عملائنا ذات المستوى العالمي».

وأُدرجت منتجات «الإمارات للشحن الجوي» الأساسية الخمس على «CargoMART»، بما في ذلك «الإمارات فريش» و«الإمارات فريش بريث»، وهي سلسلة نقل مبرّد متكاملة وسريعة مصممة للمواد سريعة العطب، و«الإمارات AOG» لقطع غيار الطائرات التي تتطلب تسليماً سريعاً، و«الإمارات بريوريتي إيرفريت» للشحنات العاجلة التي تعتمد على السرعة والموثوقية، و«الإمارات الأساسية» للنقل السريع والدقيق للشحنات العامة.

إلى ذلك أبرمت شركة «دناتا» العالمية في خدمات الطيران والسفر شراكة مع شركة «سبيد كارغو»، مزود حلول التكنولوجيا اللوجستية، لتقديم خدمات شحن متطورة لعمليات «الاتحاد للشحن» في مطار شانغي بسنغافورة.

وسيساعد الحلّان التكنولوجيان: «كارغو آي»، و«أسّيمبل» من «سبيد كارغو»، القائمان على الذكاء الاصطناعي والمدمجان في مرافق «دناتا»، على تعزيز الكفاءة اللوجستية الشاملة، والرقمنة، وتحسين السعة لرحلات «الاتحاد للشحن» اليومية المغادرة من سنغافورة.