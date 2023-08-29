«الكفاف» تتصدر مناطق «بر دبي» بحثاً عن شقق للشراء

رصد تقرير حديث لموقع «بيوت دوت كوم» العقاري، المناطق التي تشهد عمليات بحث عن شقق سكنية للشراء في منطقة «بر دبي».

وأوضح التقرير الذي استند إلى عمليات بحث في الموقع لآخر 12 شهراً، أن منطقة «الكفاف» حلت في المرتبة الأولى من حيث البحث لشراء شقق في منطقة «بر دبي»، بعد أن حصلت على نسبة وصلت إلى 92.40%.

وتتخذ منطقة «الكفاف» موقعاً استراتيجياً بالقرب من شبكات الطرق الرئيسة في دبي مثل: شارع الشيخ زايد، وشارع الشيخ راشد، وشارع الشيخ خليفة بن زايد، ما يسهّل على سكانها الوصول إلى المرافق الخدمية من مدارس ومراكز تجارية ومساجد، كما تعد موطناً لـ«برواز دبي» وحديقة زعبيل.

وتختلف أسعار العقارات في منطقة «الكفاف» بحسب المساحات، فيما يبلغ متوسط سعر شراء شقة سكنية نحو 2.554 مليون درهم.

وتتوافر في المنطقة شقق من فئة غرفة وصالة بقيمة 1.582 مليون درهم، ومن فئة غرفتين وصالة بقيمة 2.435 مليون درهم، ومن فئة ثلاث غرف وصالة بقيمة 4.087 ملايين درهم.

وتمتاز منطقة «الكفاف» بمظهرها الذي يأخذ شكل مثلث، وهي تابعة لمنطقة زعبيل الواقعة في الجهة الشمالية من «بر دبي»، وتتشارك حدودها مع منطقتي المنخول والجافلية، وتجمع المنطقة بين الطابعين التجاري والسكني.

بدورها تزخر «مدينة دبي الطبية» بالعديد من العقارات السكنية، وسجلت نسبة بحث تصل إلى 7.6% حسب بيانات «بيوت».

وتُعدّ «المدينة» منطقة حرة متعددة الاستخدامات تقع في الجهة الشرقية من بر دبي، تم تأسيسها بهدف تحويل الإمارة إلى مركز عالمي فريد للرعاية الصحية، ووجهة للسياحة العلاجية، ومقر لتدريس العلوم الطبية وعلوم الحياة.

تزخر المدينة بالعديد من العقارات السكنية التي تضم شققاً ووحدات «بنتهاوس»، إضافة إلى مساحات تجارية للبيع وللإيجار، أما الشقق السكنية فتمتاز بتنوع مساحاتها بين استوديو وحتى أربع غرف نوم وصالة.

يبلغ متوسط سعر شراء شقة في منطقة «مدينة دبي الطبية» نحو 1.400 مليون درهم، بنسبة عائد على الاستثمار تصل إلى 3.21%.

ورصد التقرير إيجابيات كثيرة لمنطقة «بر دبي»، مثل الموقع الاستراتيجي، ونمط الحياة المليء بالحيوية والعقارات المختلفة، ووفرة المرافق الأساسية والترفيهية، علاوة على أسعار العقارات المناسبة.

كما تتوافر العديد من محطات «مترو دبي»، ما يجعلها خياراً مثالياً للأشخاص الباحثين عن أفضل المناطق السكنية القريبة من المترو.