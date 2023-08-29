1.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت قيمة التصرفات العقارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 1.9 مليار درهم. وشهدت الدائرة تسجيل 639 مبايعة بقيمة 1.62 مليار درهم، منها 43 مبايعة أراض بقيمة 321.81 مليون درهم، و596 مبايعة شقق وفلل بقيمة 1.3 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 85.82 مليون درهم في منطقة جزر العالم، تليها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة أم سقيم الثانية. وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت تسع مبايعات بقيمة 22.67 مليون درهم، تلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها سبع مبايعات بقيمة 9.95 ملايين درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 47.29 مليون درهم بمنطقة زعبيل الأولى كأهم المبايعات. وتصدرت منطقة جبل علي الأولى، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 76 مبايعة بقيمة 43.91 مليون درهم. وسجلت الرهون قيمة قدرها 267.43 مليون درهم، منها 20 رهناً لأراض بقيمة 27.53 مليون درهم، و127 رهناً لفلل وشقق بقيمة 239.9 مليون درهم. في حين تم تسجيل 24 هبة بقيمة 45.74 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 13.5 مليون درهم.