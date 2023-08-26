4.58 تريليونات دولار رسملة البورصات العربية

ارتفع رأس المال السوقي للبورصات العربية إلى أربعة تريليونات و583 ملياراً و805 ملايين و212 ألف دولار في نهاية الأسبوع الماضي، وفق صندوق النقد العربي.

وأظهرت النشرة الأسبوعية لصندوق النقد العربي، ارتفاع رأس المال السوقي للبورصات العربية بمقدار 1.27%، أو ما قيمته 57.4 مليار دولار، مقارنة بنحو أربعة تريليونات و526 ملياراً و359 مليوناً و504 آلاف دولار في نهاية الأسبوع السابق. وأوضحت أن رأس المال السوقي لسوق أبوظبي للأوراق المالية وصل إلى 777.9 مليار دولار، فيما بلغ رأس المال السوقي لسوق دبي المالي لنحو 186.6 مليار دولار، وسجل رأس المال السوقي للسوق المالية السعودية «تداول» نحو 3.07 تريليونات دولار.