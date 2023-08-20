«بيوت»: 3 مبانٍ سكنية «الأكثر بحثاً» عن وحدات «بنتهاوس» في دبي

رصد تقرير موقع «بيوت دوت كوم» العقاري المباني السكنية الأكثر بحثاً لشراء وحدات «بنتهاوس» في دبي. وأفاد التقرير الذي اطلعت عليه «الإمارات اليوم» بأن برج «رافلز النخلة دبي» اكتسح عمليات البحث عن وحدات «بنتهاوس» في دبي بنسبة 61.96%، يليه برج «ميرا» بنسبة بحث 20.47%، ثم برج «أنانتارا ريزيندس جنوب» بنسبة بحث 17.57%.

ولفت التقرير إلى أن جميع هذه المباني توفر إطلالات بانورامية ساحرة على أفق دبي، إضافة إلى وفرة المرافق والخدمات المصممة ضمن أعلى المعايير التي جعلتها تحتل المراتب الأولى ضمن قائمة أفضل الأبراج من حيث عمليات البحث.

واستندت نتائج تقرير «بيوت» إلى عمليات البحث من قبل المهتمين والمشترين في الموقع لآخر 12 شهراً.

«رافلز النخلة دبي»

حلّ «رافلز النخلة دبي» في المركز الأول بقائمة الأبراج السكنية التي يبحث عنها المشترون والمهتمون بالعقار لشراء «بنتهاوس» في دبي.

يدار هذا البرج من قبل فنادق «رافلز» العالمية الشهيرة بتقديم خدمات ضيافة مميزة، ومرافق استثنائية. وتُعد مرافق «رافلز النخلة دبي» من أهم الأسباب التي ساعدت على تصدره قائمة الأبراج السكنية لشراء «بنتهاوس» في دبي؛ حيث تضم مساكن «رافلز» مسبح داخلياً وآخر خارجياً، إضافة إلى مرافق لياقة بدنية من الدرجة الأولى، ومنتجع صحي، كما يضم شاطئاً خاصاً مع «كابنات» كبيرة، وسينما خاصة للعروض الحصرية تتسع لـ80 مشاهداً، فضلاً عن نادي «رافلز» للأطفال. يبلغ متوسط سعر شراء «بنتهاوس» في «رافلز النخلة دبي» نحو 114.128 مليون درهم، وتراوح الخيارات بين ثلاث وست غرف، بمساحات ومرافق متنوعة ومختلفة.

برج «ميرا»

حل برج «ميرا» في «مدينة الحبتور» في المركز الثاني، وهو مبنى يتكون من 52 طابقاً، ومُطوَّر من قبل «مجموعة الحبتور»، فيما تولت شركة «دبليو.إس.اتكنز وشركاؤه» تصميمه.

يوفر البرج مجموعة متنوعة من الشقق السكنية الفاخرة، ووحدات «بنتهاوس» مطلة على قناة دبي المائية. وتُعد «مدينة الحبتور» منطقة سكنية وترفيهية مميزة في «الخليج التجاري» بالقرب من القناة، وتضم ثلاثة أبراج سكنية، وثلاثة فنادق عالمية من فئة «خمس نجوم». ويشتمل السطح العلوي على مرافق ترفيهية عصرية متنوعة، مثل الصالات الرياضية، وبرك السباحة.

تتوافر وحدات «بنتهاوس» بمساحات مختلفة في قمة البرج، وبإطلالات على شوارع دبي والمعالم البارزة القريبة منه. ويبلغ متوسط سعر بيع «بنتهاوس» في برج «ميرا» ما يقارب 30.3 مليون درهم.

«أنانتارا ريزيندس جنوب»

حصل مبنى «أنانتارا ريزيندس جنوب السكني» على المركز الثالث ضمن قائمة الأبراج السكنية لشراء «بنتهاوس» في دبي.

يقع المبنى في جزيرة «نخلة جميرا» التي تُعد إحدى أكثر الجزر الاصطناعية شهرة على مستوى العالم، ويتألف من 12 طابقاً، كما يضم مجموعة متنوعة من الشقق السكنية، إضافة إلى وحدات «بنتهاوس» مكونة من ثلاث وأربع وخمس غرف.

يتميز المبنى بإطلالته على فندق برج العرب والخليج العربي، كما يوفر لسكانه مجموعة من الخدمات، مثل التدبير المنزلي، وخدمات الأمن، وغسيل الملابس، والعناية بالأطفال، وتوصيل الطعام.

تتوافر خيارات متنوعة من وحدات «بنتهاوس» للبيع في «أنانتارا ريزيندس جنوب» بمتوسط سعر يبلغ 37.49 مليون درهم، فيما يبلغ متوسط سعر شراء «بنتهاوس» من أربع غرف نحو 30.3 مليون درهم.