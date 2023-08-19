10.4 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 10.4 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 2902 مبايعة بقيمة 8.05 مليارات درهم، منها 120 مبايعة للأراضي بقيمة 1.2 مليار درهم، و2782 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 6.86 مليارات درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 140 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة، تليها مبايعة بقيمة 106 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا، تليها مبايعة بقيمة 91 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4، المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 21 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 52 مليون درهم، وتلتها جبل علي الأولى بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 80 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 112 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 398 مبايعة بقيمة 816 مليون درهم، وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 256 مبايعة بقيمة 241 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.99 مليار درهم، منها 111 رهناً لأراضٍ بقيمة 677.25 مليون درهم و449 رهناً لفلل وشقق بقيمة 1.32 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 359 مليون درهم. أمّا الهبات فقد شهدت تسجيل 109 هبات بقيمة 438.05 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 84.59 مليون درهم.