10.4 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والأملاك في دبي أكثر من 10.4 مليارات درهم حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 2902 مبايعة بقيمة 8.05 مليارات درهم، منها 120 مبايعة للأراضي بقيمة 1.2 مليار درهم و2782 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 6.86 مليارات درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 140 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة تليها مبايعة بقيمة 106 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 91 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة. وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 21 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 52 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 80 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 112 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 59 مليون درهم في منطقة زعبيل الاولى وأخيرا مبايعة بقيمة 57 مليون درهم في منطقة برج خليفة. وقد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 398 مبايعة بقيمة 816 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 256 مبايعة بقيمة 241 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 243 مبايعة بقيمة 542 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.99 مليار درهم منها 111 رهونات أراضي بقيمة 677.25 مليون درهم و449 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.32 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة الخليج التجارى بقيمة 359 مليون درهم وأخري في منطقة نخلة جميرا بقيمة 344 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 109 هبة بقيمة 438.05 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 84.59 مليون درهم وأخري في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 43.65 مليون درهم.