2.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة أمس، تسجيل 591 مبايعة بقيمة 1.76 مليار درهم، منها 30 مبايعة للأراضي بقيمة 336.26 مليون درهم، و561 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.42 مليار درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 106 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا. وجاءت مبايعة بقيمة 57 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم مبايعات الشقق والفلل. وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 93 مبايعة بقيمة 213 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 613.72 مليون درهم. أمّا الهبات فقد شهدت تسجيل 36 هبة بقيمة 98.44 مليون درهم.