1.9 مليار درهم قيمة تداولات العقارات في الشارقة خلال يوليو

كشفت دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، أن الإمارة سجلت تداولات عقارية بلغ إجمالي قيمتها 1.9 مليار درهم خلال شهر يوليو الماضي، فيما بلغ إجمالي المعاملات المنفذة من قبل الدائرة خلال الشهر الماضي 2.783 معاملة شملت 684 معاملة بيع، شهدتها 96 منطقة وبمساحة إجمالية تجاوزت 6 ملايين قدم مربع.

وأشارت الدائرة في تصريحات لها أمس خلال الإعلان عن نتائج تقرير أصدرته حول تداولات العقارات خلال الشهر الماضي، إلى أن معاملات البيع استحوذت على حصص بلغت نسبتها 24.6% من إجمالي عدد المعاملات، فيما بلغت عدد معاملات الرهن 447 معاملة بنسبة 16.1% من المعاملات وبقيمة بلغت 420.1 مليون درهم، واستحوذت التصرفات الأخرى على 59.3% من إجمالي المعاملات وبعدد 1,652معاملة مختلفة.

وأوضحت ان التداولات العقارية شملت اأراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية"، مضيفة أنه " تم التداول على 180 أرض فضاء، في حين بلغت معاملات الأراضي المبنية 256 معاملة، بينما وصل عدد معاملات الأبراج المفرزة إلى 248 معاملة من إجمالي المعاملات".

وأشارت الدائرة في بيانات التقرير الذي أصدرته وحصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منها إلى أن منطقة مزيرعة تصدرت قائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع في مدينة الشارقة بعدد 132 معاملة، تلتها منطقة مويلح التجارية بـ 102 معاملة، ثم منطقة الخان بـ 78 معاملة، ومنطقة المجاز 3 بـ 36 معاملة".

وأفادت بأن المناطق الأكثر نشاطاً في حجم التداول النقدي، تصدرتها منطقة مويلح التجارية بقيمة تداول وصلت إلى 82.8 مليون درهم، تلتها منطقة الصجعة الصناعية بحجم تداول بلغ 57.8 مليون درهم، ثم منطقة الرقيبة بـ 42.8 مليون درهم ، ثم منطقة الخان بـ 38.6 مليون درهم.