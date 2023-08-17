بيع عقار تجاري في نخلة جميرا مقابل 106 ملايين درهم

شهدت التعاملات العقارية اليومية في دبي، اليوم الخميس، بيع عقار تجاري في نخلة جميرا بقيمة 106 ملايين درهم، بمساحة كلية تبلغ 2996 مترا بواقع 35.375 ألف درهم للمتر الواحد.

كما تم بيع مكتب في برج خليفة بقيمة 44.26 مليون درهم، وبلغت مساحة الوحدة المباعة 784.53 متر بواقع 56.42 ألف درهم للمتر الوحد.

وبيعت شقة في منطقة أوبرا دبي مقابل 57 مليون درهم لمساحة 925.5 متر بواقع 61.58 ألف درهم للمتر.



وتواصل التصرفات العقارية في دبي تسجيل مبيعات قياسية تتجاوز 1.5 درهم يوميا، مرتفعة من مستويات مليار درهم في بداية العام الحالي.