25 فلساً للمتر الإيجار السنوي للعزبة مكتملة الخدمات في أبوظبي

حددت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي أربعة ضوابط ومتطلبات تشغيلية لاستئجار العِزَب، بهدف الحفاظ على الأرض ومواردها، وضمان الاستخدام الأمثل لها، وتجنب الغرامات وسحب العزبة.

من جانبها، ذكرت منصة «تم» لخدمات أبوظبي الحكومية الموحدة، أن القيمة الإيجارية السنوية تبلغ 0.25 درهم للمتر المربع في العزب مكتملة الخدمات، و0.15 درهم للمتر المربع في العزب غير مكتملة الخدمات.

وتفصيلاً، أفادت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي بأن كل عقد إيجار عزبة يتضمن مجموعة من الضوابط والمتطلبات التشغيلية المحددة، التي تهدف إلى الحفاظ على الأرض ومواردها، وضمان الاستخدام الأمثل لها.

وذكرت أن لكل عزبة لها متطلبات محددة بدءاً من طريقة استخدامها وصولاً إلى كيفية المحافظة عليها.

ودعت مستأجري العزب إلى التأكد من استيفاء أربعة متطلبات لتجنب الغرامات وسحب العزبة، وتشمل: تجهيز العزبة ومباشرة النشاط المعتمد لها خلال المدة المحددة، وتوفير الحد الأدنى المطلوب من الثروة الحيوانية وفقاً لمساحة العزبة، والالتزام بالأبعاد والمساحات الواردة في عقد الإيجار، والمحافظة على نظافة العزبة والتخلص من النفايات في المواقع المخصصة لذلك فقط.

وأكدت ضرورة الالتزام بتوفير الحد الأدنى من الحلال عند تجديد عقد الإيجار، والتعرف إلى المسؤوليات تجاه العزبة، مشيرة إلى أن عدم الالتزام بالاشتراطات قد يؤدي إلى استرداد العزبة من دون إشعار مسبق.

من جانبها، ذكرت منصة «تم» الرقمية، التابعة لـ«حكومة أبوظبي»، أنها توفر خدمة إلكترونية تتيح للمواطنين تقديم طلب تخصيص عزبة لغايات متعددة، تشمل تربية المواشي والهجن، والرعي، والاستخدامات الموسمية، وذلك عبر خطوات ميسرة تعتمد على الهوية الرقمية.

وبحسب ما أوردته المنصة، فإن الحصول على الخدمة يتطلب استيفاء مجموعة من الشروط الأساسية، منها أن يكون الحد الأدنى لعمر المتقدم 21 عاماً، وألا يقل دخله الشهري عن 30 ألف درهم (مع استثناء كبار المواطنين، والمتقاعدين، ومستحقي المساعدات الاجتماعية من شرط الدخل). كما تشترط الخدمة عدم امتلاك المتقدم لعقد إيجار عزبة أخرى في المدينة نفسها، مع استثناء مُلاك الإبل من هذا البند، إضافة إلى ضرورة ألا تقل مدة الحيازة عن ستة أشهر في حال وجود حلال، وتكون مدة العقد لسنة واحدة.

وفي ما يتعلق بالتكاليف والرسوم المقررة، أوضحت «تم» أن رسوم إصدار العقد تبلغ 500 درهم، وتبلغ القيمة الإيجارية السنوية للمتر المربع 0.25 درهم للعزب مكتملة الخدمات، و0.15 درهم للمتر المربع في العزب غير مكتملة الخدمات.

ولإتمام الطلب، يتعين على المتقدمين إرفاق الوثائق المطلوبة، التي تشمل: إثبات العضوية، وشهادة الراتب، وشهادة لمن يهمه الأمر، أو رسالة لمن يهمه الأمر صادرة من وزارة تمكين المجتمع.

يذكر أن دائرة البلديات والنقل في أبوظبي أطلقت، العام الماضي، مجموعة من الخدمات الرقمية عبر منصة «تم»، تهدف إلى تبسيط إجراءات إدارة عقود إيجار العزب في أبوظبي، وذلك انسجاماً مع الدليل الإرشادي لتنظيم شؤون العزب الصادر عن الدائرة.

وتهدف هذه الخدمات إلى تلبية احتياجات أفراد المجتمع، وتعزيز مرونة إدارة العزب، وتحقيق أعلى معايير الشفافية والكفاءة من خلال عمليات رقمية متكاملة تُغني المتعاملين عن المعاملات الورقية أو الزيارات الشخصية.

وتشمل الخدمات «تبادل العزب بين الأفراد»، و«استبدال العزب»، و«التنازل عن العزب بين الأفراد» لعزب التربية في المناطق النظامية، حيث تتيح «خدمة تبادل العزب» لحاملي عقود الإيجار سارية المفعول تبادل عزبهم المستأجرة مرة واحدة فقط، بموافقة متبادلة بين الأطراف، وموافقة البلدية المعنية، مع التقيد بالشروط المحددة.

وتتيح «خدمة استبدال العزب»، للمستأجر الحالي، استبدال عزبة بأخرى من المخزون المتاح لدى البلدية في موقع مختلف، والحصول على عقد إيجار جديد، ويسمح للمتعامل باستخدام الخدمة مرة واحدة فقط، بينما تتيح «خدمة التنازل عن العزب بين الأفراد» للمستأجر التنازل عن عقد الإيجار لمستأجر جديد بعد استيفائه للشروط، مع التزام المستأجر «المتنازل» بعدم المطالبة بأي عزبة مستقبلاً.

4 متطلبات

• تجهيز العزبة ومباشرة النشاط المعتمد خلال المدة المحددة.

• توفير الحد الأدنى المطلوب من الثروة الحيوانية وفقاً للمساحة.

• الالتزام بالأبعاد والمساحات الواردة في عقد الإيجار.

• المحافظة على النظافة والتخلص من النفايات في المواقع المخصصة.