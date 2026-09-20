«طيران الإمارات» تسجل مستويات غير مسبوقة من الإنفاق على صيانة الطائرات

قال نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»، عادل الرضا، إن الناقلة تتجه إلى تسجيل مستويات غير مسبوقة من الإنفاق على صيانة الطائرات، لتصل إلى نحو 12 مليار درهم خلال العام الجاري، مدعومة بمخزون ضخم من قطع الغيار والمكونات تتجاوز قيمته 15 مليار درهم، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه «طيران الإمارات» تنفيذ برنامج واسع لتحديث طائراتها بالتوازي مع خطط توسعة أسطولها.

وأوضح الرضا لـ«الإمارات اليوم»، أن هذا الإنفاق لا يقتصر على تكاليف الصيانة الدورية فحسب، إذ تشمل طبيعة الأعمال التي ينفذها «مركز الإمارات للهندسة»، التابع لـ«طيران الإمارات»، نطاقاً متكاملاً من الأنشطة، بما في ذلك صيانة الطائرات، وإصلاح واستبدال المكونات، وتحديث المقصورات والأنظمة، وصيانة المحركات.

وقال الرضا إن المركز يقدم دعماً هندسياً متكاملاً لأسطول «طيران الإمارات»، كما يضم المركز منشأة لصيانة المحركات تخدم أكثر من 300 محرك لطائرات الناقلة، مبيناً أن المركز الهندسي مسؤول عن التخطيط والتنبؤ بالاحتياجات، ومراجعة المخزون وإعادة التوريد، إلى جانب توفير قطع الغيار والمكونات للطائرات في دبي وفي المحطات الخارجية.

ولفت إلى أن «طيران الإمارات» تدير برنامجاً لتحديث الطائرات، مع تحديد احتياجات قطع الغيار والأدوات اللازمة لتنفيذ عمليات التعديل.

وقال إن المركز الهندسي حصل في نوفمبر 2025 على اعتماد من الهيئة العامة للطيران المدني يسمح له بقدرات تصميم وتعديل رئيسة داخلية، وهو ما يدعم جهود تحديث الأسطول، وبرامج الصيانة والتصليح المستقبلية.

وتابع: «لا تتوقف الاستثمارات عند الصيانة التقليدية، ففي مايو 2026 أعلنت (طيران الإمارات) اتفاقية مع (GE Aerospace) لتطوير قدراتها في إصلاح مكونات محركات الطائرات، من خلال الاستشارات الفنية والتدريب ونقل المعرفة».

وأضاف: «ترتبط الاتفاقية بخطط التوسع في مركز طيران الإمارات لصيانة محركات الطائرات، الذي يمثل استثماراً بقيمة 300 مليون دولار، لتطوير البنية التحتية والقدرات اللازمة لصيانة وإصلاح وعمرة محركات الأسطول».

وأكد أن كل ذلك يأتي بالتزامن مع أكبر خطوة توسعية في البنية التحتية الهندسية لـ«طيران الإمارات»، إذ أعلنت الناقلة في مايو 2026 بدء أعمال إنشاء مجمع هندسي جديد في «دبي الجنوب» باستثمار يبلغ 5.1 مليارات دولار (نحو 18.7 مليار درهم).

وأوضح أن مجمع المركز الهندسي الجديد لـ«طيران الإمارات» في «دبي الجنوب» يمتد على مساحة إجمالية تصل إلى 1.1 مليون متر مربع، كما سيضم المجمع أول حظيرة طائرات من نوعها عالمياً قادرة على صيانة 28 طائرة عريضة البدن في الوقت ذاته، إلى جانب حظيرتين مخصصتين لأعمال الطلاء.

وقال: «تشمل أبرز مكونات هذا المشروع الضخم، أكبر حظيرة طائرات في العالم دون أعمدة داخلية بعرض يصل إلى 285 متراً، وأكبر ورشة متخصصة في صيانة معدات الهبوط على مستوى العالم، فضلاً عن مساحة تبلغ 77 ألف متر مربع مخصصة لأنشطة الورش والإصلاح».