9.7 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 9.7 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع، تسجيل 2537 مبايعة بقيمة 7.99 مليارات درهم، منها 235 مبايعة للأراضي بقيمة 2.23 مليار درهم، و2302 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 5.76 مليارات درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 369 مليون درهم في منطقة الوصل تليها مبايعة بقيمة 276 مليون درهم في منطقة المركز التجاري الثانية، تليها مبايعة بقيمة 181 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 72 مبايعة بقيمة 103 ملايين درهم، وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 58 مبايعة بقيمة 233 مليون درهم، وتلتها جبل علي الأولى بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 92 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 79 مليون درهم بمنطقة جزر العالم كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 72 مليون درهم في منطقة جزر العالم، وأخيراً مبايعة بقيمة 60 مليون درهم في منطقة زعبيل الأولى.

وتصدرت منطقة مرسى دبي، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 224 مبايعة بقيمة مليار درهم، وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 215 مبايعة بقيمة 350 مليون درهم، وتلتها البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 191 مبايعة بقيمة 153 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.42 مليار درهم، منها 58 رهناً لأراضٍ بقيمة 138.76 مليون درهم، و415 رهناً لفلل وشقق بقيمة 1.28 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 261 مليون درهم، وأخرى في منطقة المزهر الأولى بقيمة 101 مليون درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 93 هبة بقيمة 336.67 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 74 مليون درهم.