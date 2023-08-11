«دبي القابضة» تشتري 50% من «تبريد» بقيمة 99.8 مليون درهم

وقعت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد» اتفاقية بيع حصة 50% في شركة تبريد باركس للاستثمار «تبريد باركس» وذلك إلى شركة DHI DCP DZ-LLC، وهي شركة تابعة لشركة دبي القابضة للاستثمارات (دبي القابضة).

وبموجب الاتفاقية تحتفظ «تبريد» بحصة %50 في شركة «تبريد باركس» بعد إتمام صفقة البيع.

وأشار إفصاح الشركة لسوق دبي المالي الصادر اليوم الجمعة إلى أنه من المتوقع أن تكتمل الصفقة التي تبلغ قيمتها 99.8 مليون درهم هذا الشهر.

وسيتم استخدام العائدات لتمويل فرص نمو محفظة «تبريد» في الأسواق الرئيسية.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الصفقة إلى زيادة الرصيد النقدي بمقدار 99.8 مليون درهم وزيادة الدخل ذي الصلة والعوائد بحوالي 80-100 مليون درهم (قبل الضرائب إن وجدت) وزيادة الاستثمار في المشروع المشترك بمقدار 99.8 مليون درهم.

وكنتيجة طبيعية لبيع %50 من الحصص سينخفض صافي دخل شركة تبريد بنحو 9 ملايين درهم وذلك بشكل سنوي.