أسواق الأسهم تستقطب سيولة بـ 1.58 مليار درهم

استقطبت أسواق الأسهم المحلية، في نهاية تعاملات أمس، سيولة قاربت 1.58 مليار درهم، مع تركيزها في أسهم العقار، والمالية، والبنوك، وسط توالي الإعلان عن نتائج الأعمال النصفية.

وتوزّعت السيولة بواقع 1.215 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و364.813 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 669.52 مليون سهم عبر أكثر من 27.77 ألف صفقة. وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.18% إلى 4070.54 نقطة، فيما نزل مؤشر سوق أبوظبي «فادجي» بنسبة 0.37% إلى 9953.19 نقطة.

وكان أكثر الأسهم استقطاباً للسيولة سهم «شركة إعمار العقارية» بتداولات قاربت 55.82 مليون درهم، يليه سهم «الإمارات دبي الوطني» بتداولات قاربت 36.39 مليون درهم.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفع سهم «ميتبلاي» بنسبة 2.27%، وسهم «بروج» بنسبة 2.94%. وكان سهم «العالمية القابضة» أكثر الأسهم استقطاباً للسيولة بقيمة 216.87 مليون درهم.

وقال رئيس قسم أبحاث السوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى «إكس. إس. دوت كوم»، أحمد نجم: «الظروف الاقتصادية قوية في دبي، ويمكن أن تساعد سوق الأسهم في الحفاظ على مسار إيجابي».

بدوره، قال خبير أسواق المال، محمود عطا، إن «سوق أبوظبي للأوراق المالية يستمر في الاستفادة من المسار الإيجابي لأسواق النفط».