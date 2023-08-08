سوق أبوظبي يربح 45 مليار درهم ويصعد لأعلى مستوياته في 5 أشهر

عزز سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسبه في ختام تعاملات اليوم، وربح رأسماله السوقي ما يناهز 45 مليار درهم مدعوما بمكاسب الأسهم القيادية ليواصل بذلك صعوده للجلسة الثانية على التوالي، بينما أغلق سوق دبي المالي على شبه استقرار.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في السوقين من 3.532 تريليون درهم بنهاية أمس إلى 3.576 تريليون درهم موزعة بواقع 2.888 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و688.08 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.96 مليار درهم موزعة بواقع 1.47 مليار درهم في سوق أبوظبي و491.7 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 721.2 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 32.9 ألف صفقة.

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام (فادجي) بنحو 1.68%، ليقفل عند 9989.84 نقطة ليتجاوز مستوى 9900 نقطة للمرة الأولى منذ مارس الماضي، أي أعلى مستوى منذ 5 أشهر تقريبًا، مع ارتفاع سهم «بلدكو» بنسبة 14.6% عند سعر 0.362 درهم.

وضمت القائمة الخضراء، سهم برجيل القابضة الذي ارتفع بنسبة 5.93% بالغاً 2.86 درهم كما ارتفع سهم ألفاظبي بنسبة 5.2% بالغا 21 درهما. وزاد سهم العالمية القابضة 3.02% بالغا 410 دراهم.

فيما أغلق مؤشر سوق دبي المالي متراجعا بنسبة 0.04% عند مستوى 4077.73 نقطة، في ثاني جلسات الأسبوع، مع تراجع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 0.56%، وسهم الخليج للملاحة بنسبة 1.77% ليصل إلى 7.19 دراهم. في المقابل، ارتفع سهم ديار للتطوير بنسبة 2.03%، وسهم شعاع كابيتال بنسبة 4.23%.