سوق أبوظبي المالي يربح 12 مليار درهم في مستهلّ جلسات الأسبوع

عزّزت الأسهم المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية، مكاسبها في نهاية تعاملات أمس، مستهلّ جلسات الأسبوع، إذ ربح رأسماله السوقي نحو 12 مليار درهم، مع زيادة عمليات شراء انتقائي للأسهم مع توالي الإعلان عن نتائج النصف الأول من العام الجاري، فيما أغلق سوق دبي مستقراً دون تغيير يذكر.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في السوقين من 3.52 تريليونات درهم بنهاية الجمعة الماضية، إلى 3.532 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.843 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و689.1 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.84 مليار درهم. وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام (فادجي) بنحو 0.38%، ليقفل عند 9824.2 نقطة، مع ارتفاع سهم «كيو» القابضة بنسبة 14.6% عند سعر 3.3 دراهم. وضمت القائمة الخضراء، سهم العالمية القابضة الذي ارتفع بنسبة 0.63% بالغاً 398 درهماً بسيولة 208.56 ملايين درهم.

فيما أغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 4079.42 نقطة، في مستهل جلسات الأسبوع، مع تراجع سهم «ديوا» بنسبة 0.38%، وسهم دبي الإسلامي بنسبة 0.35% ليصل إلى 5.76 دراهم. في المقابل، ارتفع سهم إعمار العقارية بنسبة 0.14%، وسهم الخليج للملاحة بنسبة 2.4%، وسهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.29% إلى مستوى 17.05 درهماً.