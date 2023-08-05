الأسهم المحلية تربح 19 مليار درهم خلال الأسبوع الأول من أغسطس

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها خلال أول أسبوع من أغسطس الجاري، إذ ربح رأسمالها السوقي نحو 19 مليار درهم، مع زيادة عمليات شراء انتقائي للأسهم، وتوالي إعلان الشركات المدرجة نتائج النصف الأول من العام الجاري.

وبلغت قيمة التداولات في أسوق المال نحو 9.5 مليارات درهم، مقسمة بنحو 7.16 مليارات درهم في سوق أبوظبي، ونحو 2.3 مليار درهم في سوق دبي المالي.

وارتفعت رسملة الأسواق المحلية، إذ بلغت مكاسبها خلال أسبوع 19 مليار درهم، نحو 13.47 مليار درهم منها في سوق أبوظبي المالي، و5.34 مليارات درهم في سوق دبي المالي.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم من نحو 3.502 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية، إلى نحو 3.521 تريليونات درهم في نهاية تعاملات أمس، موزعة بواقع 2.830 تريليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و689.213 مليار درهم لسوق دبي المالي.

وعلى مستوى المؤشرات، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.15%، إلى مستوى 4083.18 نقطة في نهاية آخر جلسات الأسبوع. بدوره ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.26% إلى مستوى 9786.42 نقطة.

وعلى المستوى اليومي، زاد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.8%، مع ارتفاع سهم الخليج للملاحة بنسبة 8.3%، كما ارتفع سهم إعمار بنسبة 2% ليصل إلى 7.07 دراهم.

وارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 3%، وسهم مصرف عجمان بنسبة 1.8%، وسهم اكتتاب القابضة بنسبة 4.8%. وفي المقابل تراجع سهم «ديوا» بنسبة 1.1% إلى مستوى 2.63 درهم.

وفي ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، بلغت قيمة مشتريات الأجانب غير العرب نحو 74 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 54.3 مليون درهم، كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب غير الخليجيين نحو 34.35 مليون درهم، وقيمة مبيعاتهم نحو 32.47 مليون درهم.

أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم نحو 17.63 مليون درهم، في حين بلغت مبيعاتهم نحو 8.2 ملايين درهم خلال الفترة نفسها.

ونتيجة لهذه التطورات، بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب غير الإماراتيين من الأسهم خلال جلسة أمس، نحو 126 مليون درهم لتشكل ما نسبته 36.47% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 95 مليون درهم لتشكل 27.51% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 31 مليون درهم محصلة شراء.

أما مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد ارتفع بشكل طفيف بنسبة 0.03%، مع ارتفاع سهم أدنوك للإمداد والخدمات بنسبة 3.6% إلى 3.71 دراهم. وارتفع سهم «كيو القابضة» بنسبة 2.9% عند سعر 2.88 درهم. وفي المقابل انخفض سهم «ملتيبلاي» بنسبة 0.3%، وسهم رأس الخيمة العقارية بنسبة 3.4%.