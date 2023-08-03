«تعاونية الاتحاد»: «العودة إلى المدارس» تنعش أسواق التجزئة

أكدت «تعاونية الاتحاد» أن حملات «العودة إلى المدارس» ستنعش أسواق تجارة التجزئة، مؤكدة أن الأسواق ومنافذ البيع ومراكز التسوق ستشهد إقبالاً ملحوظاً خلال أغسطس الجاري، بسبب الحملات التي تستعد منافذ البيع حالياً لإطلاقها. وتوقعت نمواً بحجم المبيعات كما هو معتاد عليه في هذا الشهر من كل عام.

وأوضحت «التعاونية» في تقريرها الشهري، أن اختلاف الحملات التسويقية الخاصة بالعودة للمدارس بين منافذ البيع ومنصات التجارة الإلكترونية سيرفع من شدة المنافسة، وستكون نسب المبيعات إيجابية ومختلفة من منفذ لآخر، إذ يتوقع أن تصل نسب التخفيضات إلى 50% أو أكثر على بعض اللوازم المدرسية والمنتجات الخاصة بالقرطاسية والحقائب ومتطلبات المدارس، فضلاً عن تخفيضات المواد الغذائية التي لاتزال تطرحها مراكز البيع، وذلك لاستمرار الطلب عليها.

وقالت «تعاونية الاتحاد» إن «موسم العودة إلى المدارس يعد حدثاً استثنائياً لقطاع تجارة التجزئة وللعديد من مراكز البيع والتسوق ومنصات التجارة الإلكترونية بالدولة، ويتم تنظيم حملات ترويجية كبرى لهذا الحدث السنوي من قبلهم لإضافة المزيد من البهجة للعام الدراسي الجديد، مع منح المتسوقين، خصوصاً العائلات فرصة للاستمتاع بهذه الأجواء والعروض الترويجية».

ولفتت إلى أن «المتاجر باتت تبتكر طرقاً جديدة لتقديم تجربة تسوق متميزة للعائلات شاملة الأطفال وعروض حصرية وخصومات متفاوتة قد تراوح أحياناً بين 60 و70% على مئات السلع التجارية».

وبينت في تقريرها أن «الراحة في التسوق والأسعار التنافسية تعد من العوامل الرئيسة والأساسية في التحكم بعادات وسلوكيات المستهلك عند اختيار مكان التسوق الذي يريد أن يقصده، ولذلك يجب التركيز على تقديم أفضل تجربة تسوق للمستهلكين من قبل جميع مراكز ومنافذ البيع الكبرى، حيث سيؤدي ذلك إلى توفير مكان تسوق واحد شامل لشراء جميع المستلزمات التي يحتاجها المستهلكون».

وأفادت «التعاونية» بأنها خصصت عروض تخفيضات لحملة (العودة إلى المدارس)، ستطلقها على فترات متتابعة خلال أغسطس 2023، وتتضمن خصومات على القرطاسية والحقائب المدرسية والأدوات المكتبية وأجهزة الكمبيوتر، إضافة إلى عروض مختلفة على السلع الغذائية وغير الغذائية، لافتة إلى أنها تضع خطة تسويقية لعروض التخفيضات في المواسم المتنوعة، بما يتيح للمستهلك الحصول على احتياجاته من السلع بأسعار مناسبة.