ارتفاع أسعار الوقود خلال شهر أغسطس

كشفت مواقع لشركات توزيع الوقود بالدولة ، اليوم الاثنين عن تسجيل أسعار الجازولين "البنزين" بمشتقاته «سوبر 98»، «خصوصي 95»، و «أي بلس 91» ارتفاعات طفيفة في مؤشراتها اعتباراً من الأول من شهر أغسطس.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

ارتفاع في أسعار الوقود خلال شهر أغسطس

بنزين 98:

قبل: 3.00 درهم

بعد: 3.14 درهم

بنزين 95:

قبل: 2.89 درهم

بعد: 3.02 درهم

ديزل:

قبل: 2.76 درهم

بعد: 2.95 درهم