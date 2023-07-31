ارتفاع أسعار الوقود خلال شهر أغسطس
كشفت مواقع لشركات توزيع الوقود بالدولة ، اليوم الاثنين عن تسجيل أسعار الجازولين "البنزين" بمشتقاته «سوبر 98»، «خصوصي 95»، و «أي بلس 91» ارتفاعات طفيفة في مؤشراتها اعتباراً من الأول من شهر أغسطس.
وجاءت الأسعار على النحو التالي:
ارتفاع في أسعار الوقود خلال شهر أغسطس
بنزين 98:
قبل: 3.00 درهم
بعد: 3.14 درهم
بنزين 95:
قبل: 2.89 درهم
بعد: 3.02 درهم
ديزل:
قبل: 2.76 درهم
بعد: 2.95 درهم
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