ارتفاع أسعار الوقود خلال شهر أغسطس

المصدر:
  • أحمد شربيني - دبي
التاريخ:

كشفت مواقع لشركات توزيع الوقود بالدولة ، اليوم الاثنين عن تسجيل أسعار الجازولين "البنزين" بمشتقاته «سوبر 98»، «خصوصي 95»، و «أي بلس 91» ارتفاعات طفيفة في مؤشراتها اعتباراً من الأول من شهر أغسطس.

وجاءت الأسعار على النحو التالي: 

 

ارتفاع في أسعار الوقود خلال شهر أغسطس 

بنزين 98:
قبل: 3.00 درهم
بعد: 3.14 درهم

بنزين 95:
قبل: 2.89 درهم
بعد: 3.02 درهم

ديزل:
قبل: 2.76 درهم
بعد: 2.95 درهم

 

طباعة
أعلى