انخفاض الذهب يحفز الطلب على المشغولات

سجلت أسعار الذهب في نهاية الأسبوع الجاري، انخفاضات بقيم راوحت بين 2.25 وثلاثة دراهم، لمختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع الماضي، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في سوقي دبي والشارقة.

وقال مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم، إن عودة أسعار الذهب إلى الانخفاض عززت الطلب على المشغولات الذهبية، لافتين إلى تفضيل عدد من المتعاملين، الشراء حالياً، تحوطاً من عودة الأسعار للارتفاع مجدداً وبمعدلات كبيرة.

أسعار الذهب

وتفصيلاً، سجلت أسعار الذهب في نهاية الأسبوع الجاري، انخفاضات بقيم راوحت بين 2.25 وثلاثة دراهم لمختلف العيارات. وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 237 درهماً بانخفاض قيمته ثلاثة دراهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق عليه، في ما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 219 درهماً، بتراجع قدره ثلاثة دراهم. بدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 212.25 درهماً، بانخفاض بلغ 2.75 درهم، وسعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 182 درهماً بتراجع بلغ 2.25 درهم.

نشاط الطلب

وقال مدير المبيعات في محل «دايمون للمجوهرات»، ديليب سون، إن «الأسواق شهدت أخيراً نشاطاً في الطلب على المشغولات الذهبية، مع عودة أسعار الذهب للتراجع أخيراً، عقب سلسلة ارتفاعات سعرية بمعدلات كبيرة»، لافتاً إلى أن «معظم عمليات الشراء تتركز في المشغولات من عياري 18 و21 قيراطاً». وتوقع سون أن تستمر وتيرة الطلب في الأسواق خلال الأيام المقبلة، لا سيما في حال استمرار الأسعار عند معدلات مقاربة، أو عند تسجيل انخفاضات بمعدلات إضافية، وفقاً لتوقعات سوقية.

المشغولات والعملات

من جهته، قال رئيس شركة «دهكان لتجارة الذهب والمجوهرات»، جاي دهكان، إن «الانخفاضات السعرية الأخيرة للمعدن الأصفر، حفزت متعاملين على شراء المشغولات الذهبية، للاستفادة من تراجع الأسعار، وتحوطاً من عودة الذهب لارتفاعات سعرية وبمعدلات كبيرة خلال الفترة المقبلة». وأوضح أن «الطلب شمل منتجات المشغولات والعملات الذهبية، في ما شهدت منافذ بيع الذهب في المراكز التجارية نشاطاً أكبر من الزوار والأفواج السياحية». في السياق نفسه، اتفق مدير محل «ريكيش للمجوهرات»، ريكيش داهناك، على أن «مبيعات المشغولات الذهبية شهدت تحسناً مع تراجع أسعار الذهب»، متوقعاً أن تشهد الأسواق إقبالاً بوتيرة أكبر خلال الفترة المقبلة، مع ترقب بعض المتعاملين لمزيد من الانخفاضات. وأرجع داهناك نمو الطلب على العملات الذهبية، إلى ارتفاع ثقافة المتعاملين حول شراء تلك المنتجات لأغراض الزينة والادخار، مع زيادة الثقة في المعدن الأصفر، باعتباره ملاذاً آمناً للادخار.