10.6 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 10.6 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 2456 مبايعة بقيمة 7.66 مليارات درهم، منها 319 مبايعة للأراضي بقيمة 1.92 مليار درهم، و2137 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 5.75 مليارات درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 150 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تلتها مبايعة بقيمة 90 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة، ثم مبايعة بقيمة 58 مليون درهم في منطقة سيح شعيب4.

وتصدرت منطقة مدينة هند4، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 96 مبايعة بقيمة 133 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 69 مبايعة بقيمة 188 مليون درهم، ثم وادي الصفا3 بتسجيلها 60 مبايعة بقيمة 476 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 265 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 207 ملايين درهم في منطقة القوز الأولى، وأخيراً مبايعة بقيمة 68 مليون درهم في منطقة جزر العالم.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 235 مبايعة بقيمة 206 ملايين درهم، تلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 178 مبايعة بقيمة 374 مليون درهم، ثم المركاض بتسجيلها 173 مبايعة بقيمة 414 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.53 مليار درهم، منها 77 رهناً لأراضٍ بقيمة 1.02 مليار درهم، و436 رهناً لفلل وشقق بقيمة 1.5 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 617 مليون درهم، وأخرى في منطقة الصفوح الثانية بقيمة 467 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 283 هبة بقيمة 495.24 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة جبل علي الأولى بقيمة 203.71 ملايين درهم، وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 77.14 مليون درهم.