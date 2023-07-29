22 مليار درهم مكاسب أسواق المال الإماراتية خلال أسبوع

تخطت مكاسب أسواق المال الإماراتية، خلال الأسبوع الحالي، 22 مليار درهم، موزعة بنحو 20.1 مليار درهم في سوق أبوظبي المالي، ونحو ملياري درهم في سوق دبي.

وفيما يخص التداولات اليومية، ارتفع المؤشر العام لسوق دبي، خلال آخر جلسات الأسبوع 0.19% إلى مستوى 4036.88 نقطة، مع تداولات بلغت قيمتها 308.27 ملايين درهم على نحو 235.28 مليون سهم تم تداولها عبر 6157 صفقة.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، بلغت قيمة مشتريات الأجانب غير العرب نحو 64.7 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 62.2 مليون درهم، كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب غير الخليجيين نحو 36.3 مليون درهم، وقيمة مبيعاتهم نحو 30.4 مليون درهم.

أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين، فقد بلغت قيمة مشترياتهم 13.6 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 11.6 مليون درهم خلال الفترة نفسها.

وبلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب غير الإماراتيين أمس، نحو 114.6 مليون درهم، لتشكل ما نسبته 37.18% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 104.2 ملايين درهم، لتشكل ما نسبته 33.81% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي في سوق دبي نحو 10.4 ملايين درهم كمحصلة شراء.

كما ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي خلال جلسة نهاية الأسبوع، 0.014% إلى مستوى 9760.83 نقطة، بعد تداولات تخطت قيمتها 999 مليون درهم على أكثر من 339.7 مليون سهم، تم تداولها من خلال 10787 صفقة.