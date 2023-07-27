مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 4039 نقطة

ارتفعت مؤشرات أسواق المال المحلية خلال جلسة تداول أمس، في وقت أغلق فيه المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي على صعود نسبته 0.39%، ليصل إلى مستوى 9765.54 نقطة.

وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي 0.61% إلى مستوى 4039 نقطة، وسط تداولات وصلت قيمتها إلى 726.7 مليون درهم على 373.57 مليون سهم.

وفي ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب غير العرب نحو 108.9 ملايين درهم، في حين بلغت مبيعاتهم 75.4 مليون درهم، كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب غير الخليجيين نحو 91 مليون درهم، وقيمة مبيعاتهم 82 مليون درهم.

وبلغت قيمة مشتريات المستثمرين الخليجيين 83.2 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 84.3 مليون درهم.