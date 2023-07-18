مؤشر «دبي المالي» يحافظ على مستواه فوق 4000 نقطة

واصلت أسواق المال الإماراتية صعودها خلال جلسة التداول أمس، لينهي سوق أبوظبي الجلسة على ارتفاع نسبته 0.17%، ويصعد سوق دبي بنسبة 0.07% إلى مستوى 4022 نقطة.

وأنهى المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي جلسة التداول أمس عند مستوى 9697.61 نقطة، وسط تداولات بقيمة 1.18 مليار درهم، على 250.32 مليون سهم، تم تداولها من خلال 14624 صفقة.

وارتفعت أسهم 25 شركة خلال الجلسة، وتصدر الجرافات البحرية الرابحين بصعوده 7.14%.

وتصدر سهم العالمية القابضة، التداولات بقيمة 202.6 مليون درهم تبعه من حيث النشاط، أدنوك للغاز بتداولات بلغت قيمتها 126.4 مليون درهم، ثم ألفاظبي بـ124.13 مليون درهم.

وبلغت مشتريات المستثمرين الإماراتيين نحو 742.66 مليون درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 823 مليون درهم، لتكون محصلة تداولهم مبيعات بقيمة 80.38 مليون درهم.

أما في ما يخص التداولات من حيث نوع المستثمر، فقد بلغت مشتريات المؤسسات نحو 850 مليون درهم، ومبيعاتهم نحو 796.67 مليون درهم، لتكون حصيلة تداولهم نحو 54 مليون درهم محصلة شراء، فيما بلغت مشتريات الأفراد نحو 266.8 مليون درهم ومبيعاتهم نحو 320.9 مليون درهم.

وفي دبي ارتفع المؤشر العام للسوق 0.07% إلى 4021.96 نقطة في نهاية الجلسة بعد تداولات بلغت قيمتها 572.2 مليون درهم على نحو 100 مليون سهم.

وتمت التداولات من خلال 10698 صفقة على أسهم 39 شركة، ارتفع منها 14 سهماً.

وتصدر «إعمار» التداولات بقيمة 47.48 مليون درهم، تبعه الخليج للملاحة بـ43.9 مليون درهم، ثم «ديوا» بقيمة تداولات وصلت إلى 40 مليون درهم. وتصدر «تبريد»، الرابحين بارتفاعه 8.33%، ثم بنك سلام البحرين بصعوده 3.75%.

وفي ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب غير العرب 103.6 ملايين درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 81.7 مليون درهم، كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب غير الخليجيين نحو 56.7 مليون درهم، وقيمة مبيعاتهم نحو 56.7 مليون درهم أيضاً.

أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 32.7 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 25.8 مليون درهم خلال الفترة نفسها.

وفي المحصلة بلغ إجمالي مشتريات الأجانب غير الإماراتيين نحو 193 مليون درهم لتشكل ما نسبته 33.73% من إجمالي قيمة المشتريات، ومبيعاتهم نحو 164 مليون درهم لتشكل ما نسبته 28.7% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي في أسهم سوق دبي نحو 28.78 مليون درهم محصلة شراء.