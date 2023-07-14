3.47 تريليونات درهم رسملة أسواق المال المحلية

واصلت الأسواق المحلية زخمها على مدار الأسبوع، بدعم من الأداء الاقتصادي المحلي والتفاؤل العالمي بتراجع مستويات التضخم وزيادة الوظائف واستقرار أسعار النفط.

وسجلت القيمة السوقية لسوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية بنهاية جلسة أمس، ثلاثة تريليونات و477 مليار درهم، مقارنة مع ثلاثة تريليونات و460 ملياراً بنهاية تداولات الأسبوع الماضي، بزيادة في القيمة السوقية قدرها 17 مليار درهم.

وخلال الأسبوع، ارتفع سوق دبي المالي على مدار خمس جلسات بمقدار 48 نقطة، تعادل نسبة 1.2 % مقارنة بالأسبوع السابق.

ونجح المؤشر العام للسوق، في اختراق حاجز مهم خلال تعاملات هذا الأسبوع متخطياً 4000 نقطة لأول مرة منذ 2015.

وخلال جلسة أمس، منفردة، ارتفع المؤشر العام بـ0.1% عند مستوى 4010 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 323 مليون درهم.

ومن أصل 38 شركة تم تداول أسهمها أمس، ارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسهم 12 شركة، وبقيت أسهم ثماني شركات على ثبات.

وانخفض سهم «إعمار» بـ0.4% عند سعر 6.85 دراهم وبتداولات تجاوزت سبعة ملايين سهم، بينما ارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني بـ0.6% عند سعر 16.30 درهماً وبتداولات قاربت مليوني سهم.

وارتفع سهم «الأنصاري» بـ0.8% عند سعر 1.21 درهم وبتداولات تجاوزت 11 مليون سهم، بينما ارتفع سهم الفردوس القابضة بالنسبة القصوى عند سعر 0.81 درهم وبتداولات قاربت 22 مليون سهم.

وكان أكثر الأسهم تداولاً، سهم الاتحاد العقارية الذي انخفض بـ0.7% عند سعر 0.429 درهم، وبتداولات تجاوزت 81 مليون سهم.

بدوره، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال جلسة أمس، منفردة، بنسبة 0.5% عند مستوى 9672 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 966 مليون درهم.

وعلى مدار الأسبوع، ارتفع المؤشر العام بمقدار 68 نقطة وبنسبة 0.7% مقارنة بجلسة نهاية الأسبوع الماضي.

وشهدت جلسة أمس ارتفاع أسهم 38 شركة من أصل 66 شركة تم تداول أسهمها وانخفضت أسهم 18 شركة وبقيت أسهم 10 شركات على ثبات.

وارتفع سهم «بروج» بـ2.7% عند سعر 2.71 درهم وبتداولات قاربت 20 مليون سهم، وارتفع سهم «ملتيبلاي» بـ1.2% عند سعر 3.29 دراهم وبتداولات تجاوزت 18 مليون سهم.

وانخفض سهم «منازل» بـ2.1 % عند سعر 0.46 درهم وبتداولات قاربت 18 مليون سهم، وارتفع سهم «كيو القابضة» بـ0.8% عند سعر 2.43 درهم وبتداولات تجاوزت 20 مليون سهم.

• المؤشر العام لسوق دبي المالي تجاوز مستوى 4000 نقطة للمرة الأولى منذ عام 2015.