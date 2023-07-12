جلسة مليارية لسوق دبي المالي والمؤشر يلامس 4000 نقطة

ارتفعت تداولات سوق دبي المالي في نهاية جلسة أمس حتى 1.2 مليار درهم، فيما لامس المؤشر العام مستوى 4000 نقطة للمرة الأول منذ ثماني سنوات، ليستمر بذلك زخم الأداء، للأسبوع الثالث على التوالي، رغم عمليات جني أرباح محدودة لم تتجاوز جلستين فقط.

وقال مدير شركة الأنصاري للوساطة المالية، عبدالقادر شعث، لـ«الإمارات اليوم»، إن «اللون الأخضر سيطر تقريباً على شاشة أسعار سوق دبي المالي خلال ساعات التداول الأربع، وشهدت بعض الأسهم القيادية ارتفاعات قوية لامست بها الحد الأقصى، مثل سهم (العربية للطيران)، في وقت سجل فيه سهم (الاتحاد العقارية) تداولات بأكثر من مليار و100 مليون سهم، حجم تداول خلال جلستين».

وأضاف شعث: «مستويات سهم (إعمار) أيضاً قريبة جداً من مستويات الحد الأعلى عام 2018، كما أن سهم (إعمار للتطوير) قرب مستوى إدراجه»، لافتاً إلى أن «نتائج التسويات المعلن عنها لـ(الاتحاد العقارية) مع أعضاء مجلس إدارتها السابق، انعكس إيجاباً على تداول أسهم الشركة».

وأشار شعث إلى أن «زخم السيولة المتدفقة لسوق دبي المالي يعد كبيراً جداً، فضلاً عن أن مؤشر السوق على عتبات مستوى 4000 نقطة، ما يشكل دعماً نفسياً كبيراً، إذا تم اختراق هذا الحاجز المهم للسوق، خصوصاً أنه لم يصل إلى ذلك المستوى منذ عام 2015 تقريباً».

وأكد شعث أن «حاجز 4000 نقطة يعد مستوى مقاومة كبير ومهم للمستثمرين، كما أن من شأن النجاح في تخطيه أن يزيد من مستويات الثقة لدى المؤسسات الاستثمارية والأفراد، ويمهد لمزيد من الارتفاعات القوية».

وأشار إلى أن «أسهم العقار والبنوك في مقدمة القطاعات التي تقود الارتفاعات في سوق دبي المالي، ما يعكس أيضاً جاذبية العقار في الإمارة، التي تعد واحدة من أفضل وجهات الاستثمار العقاري على مستوى العالم».

وبحسب بيانات سوق دبي المالي، فقد أنهى المؤشر جلسة أمس مرتفعاً بشكل طفيف بنقطتين عند مستوى 3987 نقطة، بعد أن اقترب من حاجز 4000 نقطة خلال ساعات التداول، فيما سجلت التداولات الإجمالية ما قيمته 1.2 مليار درهم.