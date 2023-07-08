دبي تسجل 2559 مبايعة عقارية بـ 8.69 مليارات درهم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 13.65 مليار درهم.

وأظهر تقرير التصرفات الأسبوعي الصادر عن الدائرة أمس، تسجيل 2559 مبايعة بقيمة 8.69 مليارات درهم، منها 323 مبايعة لأراض بقيمة 3.33 مليارات درهم، و2236 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 5.36 مليارات درهم، فيما سجلت الرهونات 3.02 مليارات درهم، وشهدت الهبات تسجيل 196 هبة بقيمة 1.94 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي في منطقة مرسى دبي، حيث سجلت مبايعتين، قيمة كل منهما 230 مليون درهم، تلتهما مبايعة بقيمة 130 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت «الحبية الخامسة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 86 مبايعة بقيمة 249 مليون درهم، تلتها منطقة القوز الثانية بتسجيلها 62 مبايعة بقيمة 713 مليون درهم، وثالثة في «مدينة هند 4» بتسجيلها 49 مبايعة بقيمة 70 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 420 مليون درهم في منطقة أم سقيم الثالثة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 55 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 46 مليون درهم في منطقة زعبيل الأولى.

وتصدرت «المركاض» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 296 مبايعة بقيمة 422 مليون درهم، تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 254 مبايعة بقيمة 228 مليون درهم، وثالثة في «مرسى دبي» بتسجيلها 163 مبايعة بقيمة 588 مليون درهم.