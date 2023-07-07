تصرفات عقارات دبي تسجل 3.2 مليارات درهم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 3.2 مليارات درهم. وشهدت الدائرة تسجيل 669 مبايعة بقيمة 2.91 مليار درهم، منها 102 مبايعة لأراض بقيمة 1.08 مليار درهم، و567 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 1.84 مليار درهم.

مبايعات الأراضي

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 230 مليون درهم في منطقة «مرسى دبي»، تلتها مبايعة بقيمة 230 مليون درهم في المنطقة نفسها، ثم مبايعة بقيمة 60 مليون درهم في منطقة «وادي الصفا 2».

وتصدرت «الحبية الخامسة» المناطق من حيث عدد المبايعات، بعد أن سجلت 30 مبايعة بقيمة 87 مليون درهم، تلتها منطقة «القوز الثانية» بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 209 ملايين درهم، وثالثة في «مدينة هند 4» بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم.

الشقق والفلل

وجاءت مبايعة بقيمة 420 مليون درهم في منطقة «أم سقيم الثالثة» كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة 46 مليون درهم في منطقة «زعبيل الأولى»، وأخيراً مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا».

وتصدرت «المركاض» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 75 مبايعة بقيمة 140 مليون درهم، تلتها منطقة «البرشاء جنوب الرابعة» بتسجيلها 70 مبايعة بقيمة 65 مليون درهم، وثالثة في «مرسى دبي» بتسجيلها 40 مبايعة بقيمة 130 مليون درهم.

الرهون والهبات

بدورها، سجلت الرهون قيمة قدرها 268.19 مليون درهم، منها 30 رهناً لأراض بقيمة 90.8 مليون درهم، و104 رهون لفلل وشقق بقيمة 177.39 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «الثنية الرابعة» بقيمة 52 مليون درهم، وأخرى في منطقة «وادي الصفا 3» بقيمة 16 مليون درهم.

أما الهبات فشهدت تسجيل 89 هبة بقيمة 101.47 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «وادي الصفا 4» بقيمة 51 مليون درهم، وأخرى في منطقة «الثنية الخامسة» بقيمة 14 مليون درهم.