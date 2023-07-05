تصرفات عقارات دبي تسجل 4.1 مليارات درهم

جاوزت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 4.1 مليارات درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 458 مبايعة بقيمة 2.01 مليار درهم، منها 74 مبايعة لأراضٍ بقيمة 1.22 مليار درهم، و384 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 786.6 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 130 مليون درهم في منطقة «الثنيه الرابعة»، تليها مبايعة بقيمة 91 مليون درهم في منطقة «الحبية الرابعة»، فيما تصدرت «الحبية الخامسة» المناطق من حيث عدد المبايعات، بعد أن سجلت 17 مبايعة بقيمة 42 مليون درهم. وجاءت مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا» كأهم مبايعات القق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة «الوصل».

وتصدرت «البرشاء جنوب الرابعة» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 32 مليون درهم، تلتها منطقة «الخليج التجاري» بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 70 مليون درهم، وثالثة في «مرسى دبي» بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 117 مليون درهم.

بدورها، سجلت الرهون قيمة قدرها 1.29 مليار درهم، منها 18 رهناً لأراضٍ بقيمة 1.15 مليار درهم، و80 رهناً لفلل وشقق بقيمة 135.24 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «مدينة هند 1» بقيمة مليار درهم، وأخرى في منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد» بقيمة 14 مليون درهم.

أما الهبات فشهدت تسجيل 65 هبة بقيمة 851.86 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «الحبية الرابعة» بقيمة 664 مليون درهم، وأخرى في منطقة «جزيرة 2» بقيمة 62 مليون درهم.