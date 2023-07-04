مؤشر «دبي المالي» لأعلى مستوى في أكثر من 52 أسبوعاً

واصل مؤشر سوق دبي المالي، أمس، ارتفاعه للأسبوع الثالث على التوالي، محققاً أعلى مستوى له في أكثر من 52 أسبوعاً، مكتسباً 86 نقطة موجبة، تعادل نسبة 2.28%، نجح معها في الإغلاق عند مستوى 3878 نقطة في نهاية أول جلسة تداول بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك.

وسجلت الأسهم القيادية في السوق تداولات قوية، وارتفاعات تعد الأفضل لبعضها منذ الإدراج، مثل سهم شركة إعمار للتطوير العقاري.

وشكل القطاع العقاري في سوق دبي المالي، الداعم الأكبر في ارتفاعات أمس، فيما حل سهم شركة الاتحاد العقارية في مقدمة الأسهم الأكثر تداولاً.

وبحسب بيانات السوق، فقد سجلت التداولات الإجمالية 877 مليون درهم.

وقال مدير شركة الأنصاري للوساطة المالية، عبدالقادر شعث، لـ«الإمارات اليوم»: «من الناحية الفنية واصل مؤشر سوق دبي المالي أمس أداءه القوي، مع تدفق سيولة من المحافظ جاوزت 200 مليون دولار، ما شكل حافزاً للاستثمارات الفردية للدخول».

وأضاف أن «مجمل التعاملات تشير إلى زيادة ملحوظة في الاستثمارات بالأسهم، سواء القيادية، أو نظيرتها الصغيرة».

ولفت إلى أن «الإقبال الواضح على القطاع العقاري في دبي ينعكس في حجم المبايعات العقارية في الإمارة، وبالتالي ارتفاع أسهم هذا القطاع الحيوي»، لافتاً إلى أن «مؤشر السوق في طريقه إلى مستوى 4000 نقطة، وهو هدف سهل في ظل المعطيات الحالية، ومن أهمها ارتفاع الأسهم القيادية مثل سهم (إعمار العقارية) الذي يعد قرب أعلى مستوى له منذ ست سنوات، ما يدل على الثقة الكبيرة للمؤسسات الاستثمارية والصناديق والأفراد، في قطاع العقار بدبي».

وتابع: «مفاجأة التداولات أمس أيضاً سهم (الاتحاد العقارية) الذي تم تداوله عند أعلى سعر له في أربع سنوات».

وبين شعث أن «عامل الارتباط مع الأسواق الخارجية، سواء العالمية أو الخليجية يشهد تراجعاً ملحوظاً، وفي المقابل، هناك تركيز على الأداء الاقتصادي القوي الذي يحققه اقتصاد دبي والإمارات عموماً».