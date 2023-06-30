63 مليار درهم زيادة في أصول المصارف الإسلامية بالدولة

ارتفعت أصول المصارف الإسلامية العاملة في الدولة، بأكثر من 63 مليار درهم خلال 12 شهراً، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأوضحت الإحصائيات، أن أصول المصارف الإسلامية وصلت إلى 647.3 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنسبة 10.8%، مقارنة بنحو 584.1 مليار درهم في نهاية أبريل 2022.

وزادت أصول المصارف الإسلامية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بنسبة 2.6% أو ما يعادل 16.6 مليار درهم، مقابل نحو 630.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022.

وأظهرت إحصائيات "المركزي" ارتفاع الائتمان المصرفي للمصارف الإسلامية إلى 400.4 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 2.48% مقابل نحو 390.7 مليار درهم في أبريل 2022، بينما زادت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بنسبة 0.65% مقارنة بنحو 397.8 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

وارتفعت الودائع في المصارف الإسلامية إلى 461.5 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي بزيادة على أساس سنوي بنحو 11.4% مقارنة بنحو 414.1 مليار درهم في أبريل 2022، بزيادة تعادل 47.4 مليار درهم خلال 12 شهراً، بينما زادت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بنسبة 5% مقارنة بنحو 440 مليار درهم في ديسمبر 2022.

وبحسب الإحصاءات، فإن إجمالي استثمارات البنوك الإسلامية وصل إلى 112.3 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 21% أو ما يعادل 19.4 مليار درهم مقابل استثمارات بنحو 92.9 مليار في أبريل 2022.

وتوزعت استثمارات البنوك الإسلامية بواقع 80.5 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و16.6 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديون على الغير "سندات الدين" و2.7 مليار درهم في الأسهم، و11.5 مليار درهم استثمارات أخرى.