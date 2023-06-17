أسواق المال المحلية تربح 36 مليار درهم في 5 جلسات

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها خلال جلسات الأسبوع الماضي، إذ ربح رأسمالها السوقي أكثر من 36 مليار درهم، وسط تركيز على الأسهم القيادية، لاسيما بعد اختراق سوق دبي المالي لمستويات قياسية جديدة لم يشهدها منذ نحو ثماني سنوات.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.317 تريليونات درهم في نهاية الأسبوع قبل الماضي، إلى 3.353 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.698 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و654.453 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وصعد مؤشر «دبي المالي» 2.4% عند مستوى 3789.13 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2015، في حين ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.8% إلى مستوى 9446.59 نقطة.

وعلى المستوى اليومي، عززت أسواق المال المحلية مكاسبها، حيث ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.66%، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.4 مليار درهم، فيما قفز مؤشر سوق دبي المالي 1.5%، وبتداولات بلغت 1.526 مليار درهم، تعد الأنشط منذ فبراير الماضي.

وارتفع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 4.6% بالغاً مستوى 6.59 دراهم، وهو الأعلى له منذ خمس سنوات تقريباً.

كما ارتفع سهم «سالك» بنسبة 3.93%، فيما ارتفع سهم «إعمار للتطوير» بنسبة 2.39%.

وصعد سهم «دبي التجاري» بنسبة 2.22%، في حين صعد سهم «دبي الإسلامي» 1.5%، وسهم «سوق دبي المالي» 1.36%.

وكان أكثر الأسهم تداولاً في سوق دبي خلال جلسة أمس، سهم كهرباء ومياه دبي «ديوا»، الذي ارتفع بنسبة 1.9% عند 2.63 درهم، وبتداولات قاربت 182 مليون سهم.

وفي سوق أبوظبي، ارتفع سهم «بنك أبوظبي الأول» بنسبة 2.1%، فيما صعد سهم مجموعة «إي آند» (اتصالات سابقاً) بنسبة 1.2%.

وارتفع سهما «الدار العقارية» و«بنك أبوظبي التجاري» بأكثر من 0.5%، بينما انخفض سهم «إشراق للاستثمار» بنسبة 1.7%.

وكان سهم مجموعة «ملتيبلاي» أكثر الأسهم تداولاً، حيث ارتفع بنسبة 0.6% عند 3.19 درهم، وبتداولات تجاوزت 76 مليون سهم.