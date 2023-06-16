«دبي المالي» يقفز إلى أعلى مستوى منذ أغسطس 2015

عزز سوق دبي المالي، مكاسبه في نهاية جلسة أمس، حيث ربح رأسماله السوقي نحو 2.85 مليار درهم، وسط التركيز على شراء الأسهم القيادية، ليقفز مؤشر السوق إلى أعلى مستوى منذ أغسطس 2015. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في «دبي المالي» من 642.617 مليار درهم في نهاية جلسة أول من أمس الأربعاء، إلى 645.47 مليار درهم بنهاية جلسة أمس، مسجلاً نمواً بنسبة 0.44%.

وصعد مؤشر السوق بنسبة 0.43% ليصل عند الإغلاق إلى مستوى 3734.26 نقطة، وهو أعلى مستوى له خلال ثماني سنوات، ما يعادل 96 شهراً.

وسجل سوق دبي المالي في نهاية تعاملات أمس الخميس نحو 419.03 مليون سهم محققاً ما قيمته 587.79 مليون درهم من خلال تنفيذ 11.74 ألف صفقة.

وكان أكثر الأسهم تداولاً سهم «الإثمار القابضة»، الذي ارتفع بالنسبة القصوى الواقعة بنسبة 14.74% بالغاً مستوى 0.249 درهم وبتداولات تجاوزت 126 مليون سهم.

من جهته، انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.1%، بالغاً مستوى 9385 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 874 مليون درهم. وكان أكثر الأسهم تداولاً في «أبوظبي للأوراق المالية»، سهم «إشراق للاستثمار» الذي ارتفع بنسبة 1.8% عند سعر 0.58 نقطة وبتداولات قاربت 23 مليون سهم.

وقال المدير العام لدى «كابيكس دوت كوم»، جورج بافل، إن محافظة سوق دبي المالي على اتجاهه الصاعد قد يغذيه سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وأضاف أنه من الممكن أن تستمر الأساسيات المحلية القوية في دعم أداء السوق، مشيراً إلى أن السوق قد يشهد بعض عمليات جني الأرباح خلال الجلسات القليلة المقبلة.

«السوق» عزّز مكاسبه بـ2.85 مليار درهم.