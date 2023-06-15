سوق دبي المالي يعزز مكاسبه بـ 2.85 مليار درهم ويقفز لأعلى مستوى منذ أغسطس 2015

عزز سوق دبي المالي من مكاسبه السوقية في نهاية جلسة اليوم الخميس، إذ ربح رأسمالها السوقي نحو 2.85 مليار درهم، وسط التركيز على شراء الأسهم القيادية ليقفز المؤشر لأعلى مستوى منذ أغسطس 2015.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة بدبي من 642.617 مليار درهم في نهاية جلسة أمس الأربعاء، إلى 645.47 مليار درهم بنهاية جلسة الخميس مسجلا نموًا بنسبة 0.44%.

ومع تسجيل تلك المكاسب ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.43% ليصل عند الإغلاق إلى مستوى 3734.26 نقطة وهو أعلى مستوى له خلال 8 سنوات مايعادل 96 شهرًا تقريبًا.

وسجل سوق دبي المالي في نهاية التعاملات نحو 419.03 مليون سهم محققًا ماقيمته 587.79 مليون درهم من خلال تنفيذ 11.74 ألف صفقة.

وارتفع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 1.8% ليصل إلى 6.30 درهم وبتداولات قاربت 20 مليون سهم. وارتفع سهم «الاتحاد العقارية» بنسبة 5.1% بالغا مستوى 0.307 درهم.

وارتفع سهما «الإمارات دبي الوطني» و«الخليج للملاحة» بأكثر من 1%. فيما تراجع سهم مجموعة «جي إف إتش المالية» بنسبة 3.6%.

وكان أكثر الأسهم تداولاً سهم «الإثمار القابضة» الذي ارتفع بالنسبة القصوى الواقعة بنسبة 14.74% بالغا مستوى 0.249 درهم وبتداولات تجاوزت 126 مليون سهم.

وانخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.1% بالغا مستوى 9385 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 874 مليون درهم تزامنا مع تراجع سهم «أدنوك للغاز» بنسبة 2.3% عند سعر 3.03 درهم.

وانخفض سهم مجموعة «جي إف إتش المالية» بنسبة 2.8%، ونزل سهم «دانة غاز» بنسبة 1.2%. كما انخفض سهم مجموعة «ملتيبلاي» بنسبة 1.6% بالغا 3.17 درهم.

انخفض سهم «ألفا ظبي القابضة» بنسبة 0.1% عند سعر 18.0 درهم. وتراجع سهم سهم مجموعة «إي آند» «اتصالات سابقاً» بنسبة 0.4%.

وكان أكثر الأسهم تداولاً سهم «إشراق للاستثمار» المرتفع بنسبة 1.8% عند سعر 0.58 نقطة وبتداولات قاربت 23 مليون سهم.

وقال المدير العام لدى كابيكس دوت كوم، جورج بافل إن سوق الأسهم في دبي كان متقلبا إلى حد ما لكنه ظل في اتجاه صعودي، مشيرا إلى أن اتجاهه الصاعد قد يغذيه سياسة الفيدرالي ومن الممكن أن تستمر الأساسيات المحلية القوية في دعم أداء السوق إلا إن بعض عمليات جني الأرباح قد يشهدها في الجلسات القليلة القادمة.

وأوضح أن سوق الأسهم في أبو ظبي ظل قرب أدنى مستوياته حيث ظل المتداولون حذرين مع تزايد الضبابية على الساحة العالمية. بدوه، أوضح محمد عطا خبير الأسهم أن التقلبات في أسعار النفط قد تستمر في التأثير على السوق على الرغم من قوة الاقتصاد المحلي. وأشار إلى أن أسواق الأسهم المحلية قد تحافظ على اتجاهه الصعودي بشكل عام على الرغم من احتمالية تصحيحات سعرية مؤقتة.